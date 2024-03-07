Fon dolandırıcılığı davasında eski futbolcular ifade verecek

Gizli fon dolandırıcılığı davası yarın İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam edecek.

Futbolcular ve iş insanlarını yaklaşık 26 milyon dolar dolandırmakla suçlanan eski bankacı Seçil Erzan 4. kez hakim karşısına çıkacak.

249 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

7 sanıklı davanın kilit ismi Seçil Erzan'ın 76 yıldan 249 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Erzan'ın da aralarında bulunduğu 7 sanık önceki duruşmalarda savunma yapmıştı. Dolandırıldıklarını iddia eden 11 kişi de müşteki sıfatıyla mahkemeye ifade verdi.

200 SAYFALIK RAPOR DAVA DOSYASINDA

3’üncü duruşmanın ardından Erzan'a ait cep telefonlarında yapılan bilirkişi incelemesine ilişkin 200 sayfalık rapor da dava dosyasına dahil edildi.

Erzan'la banka yetkilileri arasındaki yazışmaların da yer aldığı raporda Fatih Terim ve Arda Turan'ın kredileri hakkında konuşmaları dikkat çekmişti.

TURAN, BELÖZOĞLU, MUSLERA VE İNAN'IN DURUŞMAYA KATILMASI BEKLENİYOR

Yaklaşık 7,5 milyon dolar dolandırılan Arda Turan 3 duruşmaya da katılmayan isimler arasında.

Turan'la birlikte mazeret bildirip duruşmaya gelmeyen eski futbolcular Emre Belözoğlu, Selçuk İnan ve kaleci Fernando Muslera 4. duruşmada müşteki olarak dinlenecek.

DURUŞMAYA KATILMAZLAR SONRAKİ CELSE ZORLA GETİRİLECEKLER

Bu isimlerin duruşmaya gelmemeleri durumunda haklarında zorla getirme kararı çıkarılacak.

İDDİANAMEDE KAMUOYUNUN YAKINDAN TANIDIĞI İSİMLER YER ALIYOR

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dava dosyasına gelen raporda, Fatih Terim ve Atilla Baltaş ile Arda Turan, Selçuk İnan ve Emre Çolakoğlu'nun da aralarında bulunduğu bazı müştekilerin mesaj kayıtları yer aldı.

Sanık Seçil Erzan ile Fatih Terim arasında 4 Ekim 2021 ile 10 Mart 2023 tarihleri arasındaki mesaj kayıtlarına göre Terim'in Erzan'a, ''Bakırköy'de bulunan özel bankacılık merkezi şubesindeki hesabından 3 milyon 889 bin 557 liralık vadeli mevduat hesabı açıldığı, faiz oranının yüzde 17,6, vade sonundaki net faiz kazancının ise 1782,74 lira olduğu'' şeklinde mesaj ilettiği görüldü.

Sanık Erzan'ın Terim'e, "Hocam günlük yaptırdım, kulüp yarın gönderirse 4'e tamamlayıp kalan tutarı fonda diğer harcamalar için tutarız diye." yanıtını verdiği, Terim'in ise Erzan'a, "20 bin doları buradan mı aldık?" şeklinde mesaj gönderdiği belirtildi.

Mesaj kayıtlarının devamında Erzan'ın Terim'e, "4 milyon 67 bin 412 lira dönüşümüz vardı. 177 bin 834 lira için elden aldırdım. Kalan 3 milyon 889 bin 577 lirayı günlük yaptırdım, kulüp gönderdiğinde bugün yarın bu tutara ekler bağlarız. Ayırmamız gereken tutarı fona atarız hocam." yanıtını verdiği kaydedildi.

Terim'in Erzan'a, "Tamam Seçil Hanım, siz nasıl karar verdiyseniz öyledir tamam." ifadesini yazdığı mesajlarda, sanığın da 5 Ekim 2021'de Terim'e, maaşının farklı bir bankaya yatırıldığını ve parasını söz konusu bankadan Denizbank hesabına aktarttığını anlattığı ifade edildi.

Rapordaki kayıtlara göre, mesajların devamında sanık Erzan'ın ifadeleri şöyle:

"Dün 20 bin dolar aldıktan sonra kalan bakiyeyi günlük yapmıştım. Bunu ne kadar bağlayalım, maaştan üzerini kaça tamamlayalım? Ne dersiniz? Toplam şu anda maaş artı fonda 2 milyon 285 bin lira bakiyemiz mevcut. (Dün günlük vadeli yaptığımız da 3 milyon 892 bin lira var. Bunu 4'e tamamlamamı ister misiniz?) Kalanı harcamalar için ayırabiliriz."

Fatih Terim'e 10 Ekim 2022'de bankadan hesaplarına ilişkin bilgilendirme mesajları geldiği, söz konusu hesap hareketlerinin neye ilişkin olduğunu sanığa sorduğu görülen mesajlarda, Terim'in 3 Mart 2023'te ise maaşların ödenmediğini ve Erzan'a ABD'ye göndermesini istediği paranın gönderilmediğini ifade ettiği aktarıldı.

Raporda, bu mesaj üzerine sanığın Terim'e, "Çok özür dilerim, sonuna kadar bu işlemlerle ilgilendim hocam. Yurt dışı ödemeleri bir gün valörlü geçiyor. Diğer ödemeler 17.00'de yapıldı ve ben teyit ettim, çok çok üzüldüm hocam." yanıtını verdiği belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Seçil Erzan'ın bir bankanın Levent'teki şubesinde müdür olarak çalıştığı ve müşteki Bülent Çeviker'den kişisel güven ilişkisine dayalı 2 milyon dolar alarak yüksek kar vaadiyle yeniden kendisine iade edeceğini bildirdiği kaydediliyor.

İddianamede, müşteki Çeviker'e para karşılığında yazılı evrak verildiği ancak daha sonra Çeviker'in Erzan'a ulaşmaya çalışsa da ulaşamadığı, durumu bankaya bildirdiği, banka tarafından araştırma yapıldığı, Erzan hakkında suç duyurusunda bulunulduğu ifade ediliyor.

Sanık Erzan'ın bu yöntemle futbolcular, iş insanları ve çeşitli meslek gruplarından müştekilere, yüksek kar getirisi olan güvenilir bir fon bulunduğunu ve yine kamuoyunda tanınan Fatih Terim gibi isimlerin bu fona dahil olduğunu söyleyerek, müştekileri bu fona para yatırmaya ikna ettiği anlatılan iddianamede, gerçekte ise böyle bir fonun hiç olmadığının tespit edildiği belirtiliyor.

İddianamede, Erzan'ın, müştekilerin verdiği paralara ilişkin sahte belgeler oluşturarak, bu belgelere bankanın kaşesini ve ıslak imzasını atıp müştekilere teslim ettiği ve dolandırıcılık kastıyla hareket ettiği kaydediliyor.

Seçil Erzan'ın müşteki Arda Turan ile WhatsApp üzerinden yaptığı yazışmalarda ise, parasını almak isteyen Turan'ın yaşadığı sorunlar, sanık Erzan'ın kendisini oyalamaya çalışması yer aldı.

Yazışmalara göre, Turan'ın "Evin içinde panik halindeyim, senden ricam, yarın herhangi bir eksik gedik olmasın. Pazartesi herkes ödeme için mesaj atmış." şeklindeki mesajına sanık Erzan "Gerçekten sakin ol, ben işin başında sağlam durmalıyım ki işi çözeyim. Sen panik olunca ben de panik olmaya başlıyorum." yanıtını verdi. Turan da cevabında, 40 gündür benzer problem yaşadığını belirtti.

Yazışmada sanığın "Hayır, hayır para için panik yapmıyorsun yanlış anladın sen beni, seninki için bekletiyorum onu, konuşamıyorum burada." sözleri üzerine Turan, "Beklesin Seçil, benim 5 kuruş param yok, kaç para çıkacak yarın? Ben oraya 15 milyona yakın nakit soktum, çıkardın. 35 bin dolar param kaldı, kredi çektim. 5 kuruş param yok Seçil, farkında mısın? Ben şaka yapıyorum gibi geliyor." ifadelerini kullandı.

" HER GÜN BU PARAYI KONUŞMAKTAN DÜŞÜNMEKTEN KENDİMDEN İĞRENDİM"

Yazışmaların devamında 7 Mart'tan Nisan'a kadar sanığın Turan'a çeşitli söylemlerle "paranı alacaksın" derken, Turan 24 Mart'ta "Ben 2 ayda 1 milyonu zor aldım ve hala oradaki eksi, şu, bu. Yoruluyorum. Öyle bir şey söylüyorsun ki zaten uyku uyumuyorum. 3-4 aydır bir gün oh demedim. Ama her gün bu parayı konuşmaktan düşünmekten kendimden iğrendim. Lütfen rica ediyorum yardımcı ol." cevabını verdi.

Parasını alamayan Turan sanığa sonraki süreçte "Ne ramazan bıraktınız ne oruç ne ibadet. Sinir krizi geçirtiyorsunuz adama. Ne kadar çıkacak diyorum, ona da cevap yok. Ne olduğu, ne yaptığımız belli değil. Kalkıyorum Emre'ye, Muslera'ya yalan söylüyorum. Hasta oldum. Şimdi sinir krizi geçireceğim." mesajını yazdı.

Başka bir yazışmada da Turan, müşteki Emre Çolak'ın kendisine attığı "Abi günaydın, bugün para yatıyor mu?" mesajının resmini sanığa iletirken, sanık Erzan ise elinden geleni yaptığını, dayanacak gücü kalmadığını, kimsenin bu yüke katlanamayacağını ifade etti.

Kaynak: NTV