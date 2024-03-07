Çetinkaya’dan genç sporculara destek sözü

SPOR KOMPLEKSİNE GİTTİ
AK Parti ve Cumhur İttifakı Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya, Karamürsel Belediyesi Özcan Özalgın Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksini ziyaret etti. Çetinkaya, ziyareti sırasında spor eğitmenleri, sporcular ve aileleri ile bir araya geldi.
“DESTEĞİMİZ DEVAM EDECEK”
Sporcu gençlerin enerjilerinin harika olduğunu belirten Çetinkaya, “Çalışmalarınız ve başarılarınızdan dolayı eğitmenlerimizi ve sporcularımızı tebrik ederim. Çocuklarımız çok enerjik ve mutlu, biz de sporcularımızı her zaman desteklemeye devam edeceğiz” dedi.
Kaynak: Bülten
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.