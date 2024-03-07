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Bina inşaatı yaptırılacak

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Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü Bina inşaatı yaptıracak.

Bina inşaatı yaptırılacak mask
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İlan.gov.tr’de yer alan ilana göre: Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü Bina inşaatı yaptıracak. Kocaeli Gebze Ensar Öğüt ASM (9AHB) Hizmet Binası Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhale ve teklif açma tarihi 29 Mart Cuma saat 11:00’da.

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Kaynak: Haber Merkezi

# hizmet, Kocaeli, Gebze

07 Mar 2024 - 15:11 Kocaeli/ İzmit- Ekonomi --- Okunma

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