İlan.gov.tr’de yer alan ilana göre: Kocaeli Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü Spor malzeme ve aletleri satın alınacak. MUHTELİF SPOR MALZEMELERİ ALIMI İŞİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhale ve Teklif Açma Tarihi 29 Mart Perşembe saat 11:00’da.

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Kaynak: Haber Merkezi