Hamsi 20 lira düştü

İzmit Doğu Kışla’da kurulan Perşembe Pazarı’ndaki balıkçı tezgâhlarında bu hafta hamsinin fiyatında düşüş vardı. Geçen hafta 100 liradan satılan hamsinin fiyatı bu hafta 80 liraya düştü. Sazanın da fiyatında düşüş görüldü, önceki hafta kilosu 80 TL’den satılan sazan bu hafta kilosu 50 TL’den satışa sunuldu. İstavrit, levrek, çupra, mezgit bu hafta geride kalan haftadaki fiyatlarıyla satışa sunulurken palamut ve sarıkanat ise fiyatında artış görülen balıklar oldu. Geçen haftaya göre palamut 10, sarıkanat 50 TL daha yüksek fiyattan satışa sunuldu.

BALIK ADI GEÇEN HAFTA FİYATI (TL) BU HAFTA FİYATI (TL) Hamsi 100 80 İstavrit 50 50 Palamut 70 80 Levrek 250 250 Çupra 250 250 Mezgit 70 70 Barbun - 200 Alabalık - 70 Sazan 80 50 Zargana - 200 Tırsı - 70 Sarıkanat 50 100