Hamsi 20 lira düştü

İzmit Doğu Kışla’da kurulan Perşembe Pazarı’ndaki balıkçı tezgâhlarında bu hafta hamsinin fiyatında düşüş vardı. Geçen hafta 100 liradan satılan hamsinin fiyatı bu hafta 80 liraya düştü. Sazanın da fiyatında düşüş görüldü, önceki hafta kilosu 80 TL’den satılan sazan bu hafta kilosu 50 TL’den satışa sunuldu. İstavrit, levrek, çupra, mezgit bu hafta geride kalan haftadaki fiyatlarıyla satışa sunulurken palamut ve sarıkanat ise fiyatında artış görülen balıklar oldu. Geçen haftaya göre palamut 10, sarıkanat 50 TL daha yüksek fiyattan satışa sunuldu.
BALIK
ADI
GEÇEN HAFTA FİYATI (TL)
BU HAFTA
FİYATI (TL)
Hamsi
100
80
İstavrit
50
50
Palamut
70
80
Levrek
250
250
Çupra
250
250
Mezgit
70
70
Barbun
-
200
Alabalık
-
70
Sazan
80
50
Zargana
-
200
Tırsı
-
70
Sarıkanat
50
100
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Tekin 41 - GEL GEL BALİK PAZARİNA BAK BALİK KAC TL ???!
İzmit - Almayın. Ederi en fazla 55-60 lira.
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.