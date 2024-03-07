Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
07 Mar 2024 - 15:43- Asayiş G:

TEM Otoyolunda zincirleme kaza, Ankara istikameti ulaşıma kapandı

ABONE OL Google News Sayfamız

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde tır, otobüs ve hafif ticari aracın karıştığı kazada 1'i ağır 9 kişi yaralandı.

TEM Otoyolunda zincirleme kaza, Ankara istikameti ulaşıma kapandı
TEM Otoyolunda zincirleme kaza, Ankara istikameti ulaşıma kapandı
+3
Video için play'e tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Kaza, saat 14.30 sıralarında TEM Otoyolu’nun Dilovası geçişi Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı istikamette giden H.U. idaresindeki 26 ET 034 plakalı Mercedes marka yolcu otobüsü, G.Y. hakimiyetindeki 34 AC 7643 plakalı tır ve R.T. kontrolündeki 22 FM 620 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın şiddetliyle H.U. otobüse sıkışırken, 8 yolcu yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulmasıyla kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla H.U., sıkıştığı otobüsten çıkartıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan 9 yaralı ambulanslarla hastanelere sevk edildi. H.U’nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Öte yandan, kaza sebebiyle TEM Otoyolu’nun Ankara istikameti trafiğe kapanırken, uzun araç kuyruğu oluştu. Polis ekiplerince tek şeritten kontrollü geçişlerin sağlandığı trafik, kazaya karışan araçların çekici vasıtasıyla kaldırılmasıyla normal seyrine döndü.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

TEM Otoyolunda zincirleme kaza, Ankara istikameti ulaşıma kapandı
TEM Otoyolunda zincirleme kaza, Ankara istikameti ulaşıma kapandı
TEM Otoyolunda zincirleme kaza, Ankara istikameti ulaşıma kapandı
TEM Otoyolunda zincirleme kaza, Ankara istikameti ulaşıma kapandı
TEM Otoyolunda zincirleme kaza, Ankara istikameti ulaşıma kapandı

Kaynak: Haber Merkezi

# araç, polis, Ankara

07 Mar 2024 - 15:43 Kocaeli- Asayiş --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.249.455 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

KAMYON ŞOFÖRÜ ARANIYOR

Kocaeli Gölcük’te alt yapıda çalışacak, Tecrübeli damperli KAMYON ŞOFÖRÜ alınacaktır. Emeklide olabilir. Maaş: 22.500 TL Tel: 0532 280 24 09

BAŞOLSAN MAKİNA ELEMANLAR ARIYOR

Fabrikamızda çalıştırılmak üzere, askerliğini yapmış, *MANUEL TORNA OPERATÖRÜ, *CNC TORNA OPERATÖRÜ ve *SOLİD CAD CAM ELEMANLARI alınacaktır. BA...

BAYAN TEMİZLİK PERSONELİ ARANIYOR

Yenişehir Mah. Kliniğimizde, 14:00-18:00 saatleri arasında çalışacak BAYAN TEMİZLİK PERSONELİ arıyoruz. Tel:0505 499 87 98

VASIFSIZ ELEMAN ARANIYOR

İzmit ahşap ve kereste atölyemizde çalışacak, VASIFSIZ ELEMAN  alınacaktır. Tel: 0 530 378 54 41

YARDIMCI BAYAN PERSONEL ARANIYOR

Başiskele’de ev işlerinde tam zamanlı çalışacak, *YARDIMCI BAYAN PERSONEL aranıyor. Tel: 0505 499 87 98

GECE RESEPSİYON GÖREVLİSİ ARANIYOR

Gölcükte bulunan otelimiz için Gölcük’te ikamet eden GECE RESEPSİYON GÖREVLİSİ alınacaktır. Emekli olanlar tercihimizdir. NEJDET VAROL Tel: 0553 96...

PERSONEL ARANIYOR

Körfez‘deki Basınçlı Kap imalatı sektöründe faaliyet gösteren fabrikamızda çalıştırılmak üzere *Askerliğini yapmış, *45 yaşını aşmamış GAZALTI, ELE...

ŞOFÖR ARANIYOR

İşletmemizde yemek dağıtımı yapacak ŞOFÖR aranmaktadır.  KARTEPE YEMEK VE GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Tel: 0 533 681 72 06

SERVİS ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

95 Evler-Tütünçiftlik-Derince-İzmit merkez-Bekirpaşa ve Yahyakaptan bölgelerinden genç ve emekli SERVİS ŞOFÖRLERİ aranıyor. Tel: 0262 322 70 57

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ ELEMAN ARIYOR

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ için, merkez de ikamet eden 30-50 yaş arası sigortalı/emekli Özgeçmiş için [email protected] Tel:0552 590 95 48

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Fon dolandırıcılığı davasında eski futbolcular ifade verecek mask
Fon dolandırıcılığı davasında eski futbolcular ifade verecek
Bakan Yerlikaya açıkladı: 'Sülaleler' organize suç örgütü çökertildi mask
Bakan Yerlikaya açıkladı: 'Sülaleler' organize suç örgütü çökertildi
Polis, itfaiye ve sağlık ekipleri ayaklandı... Uyuyakalan karısını balkondan girerek uyandırdı mask
Polis, itfaiye ve sağlık ekipleri ayaklandı... Uyuyakalan karısını balkondan girerek uyandırdı
Evini benzin döküp ateşe verdi mask
Evini benzin döküp ateşe verdi
Muhtarı vuran davulcu tutuklandı mask
Muhtarı vuran davulcu tutuklandı
Beraber alkol aldığı arkadaşını öldüren sanığa müebbet hapis mask
Beraber alkol aldığı arkadaşını öldüren sanığa müebbet hapis

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL