Çetinkaya’dan doğum günü sürprizi

Başkan Adayı Çetinkaya bu yoğunluğunun arasında AK Parti İlçe Gençlik Kollarını da unutmuyor. Çetinkaya, Karamürsel İlçe Gençlik Kolları Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Gökhan Oral’a sürpriz yaparak doğum gününü kutladı. Gökhan Oral, Çetinkaya ve ekibine yaptıkları sürpriz için teşekkür etti.
Kaynak: Bülten
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.