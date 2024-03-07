Öztorun Oto'nun 30. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Öztorun Oto Sabri Öztorun, Koray Öztorun ve Orkun Öztorun’un babaları rahmetli Op. Doktor Ahmet Yavuz Öztorun’un önderliğinde 1994 yılında kurulan Öztorun Oto 30. kuruluş yıl dönümünü çalışanları ile birlikte Ramada Otel’de kutladı.

KIDEM ÖDÜLLERİ VERİLDİ

Öztorun Oto’nun Kocaeli ve Sakarya şube çalışanlarının bir araya geldiği gecede ‘kıdem ödülleri’, ‘2023 yılı başarı ödülleri’ ve ‘yüksek performans ödülleri’ çalışanlara verildi. Öztorun Oto Satış Müdürü Elif Babacan, Servis Müdürü Murat Sağlam, Ofis Destek Elemanları Asuman Harput, Güler Argun ve Son Kontrol Uzmanı Gürsel Diken’in 25. Yıl Kıdem ödülü aldığı gecede duygusal anlar yaşandı. Bunun yanı sıra 20. yıl, 15. yıl ve 10. yıl kıdem ödülleri ile toplamda 19 kişi bu gecede ödüllerini aldı.

30. YILA ÖZEL 30 HEDİYE

Çalışan sadakatinin ve bağlılığının hissedildiği bu gecede, Öztorun Oto’nun uzun süredir çalışan ekibiyle şirket hafızasını koruduğu ve tüm tecrübesiyle “Kişiye Özel, Herkese Eşit” hizmet mottosuyla yoluna devam ettiğinin göstergesi oldu. Gecenin ilerleyen saatlerinde ise, 27 yıl ile en yüksek kıdeme sahip olan Mekanik Atölye Formeni Ceyhun Çılkın’ın önderliğinde yapılan çekiliş töreninde 30. yıla özel 30 hediye sahipleri ile buluştu.

ÖZTORUN OTO HAKKINDA

1994’te 2 otomobillik bir showroom ve servis kısmında sadece tek bir liftle hizmete başlayan Öztorun Oto, Kocaeli ve Sakarya’da olmak üzere iki şube, BMW ve MINI olmak üzere 2 marka,12.000 m2’lik kapalı, 8.000 m2 açık, toplam 20.000 m2’lik tesislerinde, 80 kişilik profesyonel bir ekip; satış, servis, yedek parça, kullanılmış oto, oto kuaför ve sigorta aracılık hizmetleri ile devam etmektedir. Öztorun kardeşler de hala aktif olarak işin başındalar, 30 yıllık tecrübeleri ile.

Kaynak: Haber Merkezi