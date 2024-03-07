Selimoğlu Derneği’nin kahvaltılı organizasyon

ÖNERİLER DİNLENDİ
Geçen şubat ayında yapılan kongre sonunda gençlerin yönetime geldiği Selimoğlu Derneği’nde başkanlık görevini Erdem Sevil üstlenmişti. Yeni yönetim, üyeleri bu kez kahvaltılı etkinlikte buluşturdu. Kentin tanınmış isimlerinin de yer aldığı Selimoğlu Derneği’nde yönetim, bu buluşmada geleceğe yönelik istişarede bulundu, tecrübeli isimlerin önerilerini dinledi, akrabalık ilişkilerine vurgu yapıldı.
AYNI SOYADINDA YÖNETİCİLER
Erdem Sevil başkanlığında, Bedirhan Sevil’in başkan yardımcısı olduğu derneğin yönetiminde Ömer Emir Sevil, Abdulsamet Sevil, Seçkin Sevil, Safa Sevil, Kerem Sevil, Hayati Mert Sevil, Mustafa Furkan Sevil, Ayhan Sevil, Mustafa Ethem Sevil, Ahmet Sevil, Serhat Sevil, Semih Sevil, Yasir Sevil ile Mecit Sevil üye olarak yer alıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.