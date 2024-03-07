Selimoğlu Derneği’nin kahvaltılı organizasyon

ÖNERİLER DİNLENDİ

Geçen şubat ayında yapılan kongre sonunda gençlerin yönetime geldiği Selimoğlu Derneği’nde başkanlık görevini Erdem Sevil üstlenmişti. Yeni yönetim, üyeleri bu kez kahvaltılı etkinlikte buluşturdu. Kentin tanınmış isimlerinin de yer aldığı Selimoğlu Derneği’nde yönetim, bu buluşmada geleceğe yönelik istişarede bulundu, tecrübeli isimlerin önerilerini dinledi, akrabalık ilişkilerine vurgu yapıldı.

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Erdem Sevil başkanlığında, Bedirhan Sevil’in başkan yardımcısı olduğu derneğin yönetiminde Ömer Emir Sevil, Abdulsamet Sevil, Seçkin Sevil, Safa Sevil, Kerem Sevil, Hayati Mert Sevil, Mustafa Furkan Sevil, Ayhan Sevil, Mustafa Ethem Sevil, Ahmet Sevil, Serhat Sevil, Semih Sevil, Yasir Sevil ile Mecit Sevil üye olarak yer alıyor.

Kaynak: Haber Merkezi