YSK Başkanı Yener'den açıklama

31 Mart seçimleri için YSK heyeti deprem bölgesinde incelemeler yaptı. YSK Başkanı Ahmet Yener de çalışmalara ilişkin bilgi verdi.
Yener'in açıklamalarından öne çıkanlar:
2023 tarihinde meydana gelen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz.
Yapmış olduğumuz temaslar neticesinde okullarımızın son durumlarının tespiti amacıyla il ve ilçe seçim kurullarımızdan bilgi aldık. Bilgiler neticesinde de konteyner ihtiyacımız varsa valilerimizle görüşüp gerekli tedbirleri aldık.
"Okul ve konteynerler seçime hazır"
Deprem bölgesinden ihtiyaçlara yönelik bilgiler aldık. Okullarımız ve konteynerlerimiz seçime hazır haldedir. Ayrıca teknik sıkıntı, malzeme ve personel eksikliği konusunda da sorunlar giderildi.
Bugün de Diyarbakır da incelemelerde bulunduk. Diyarbakır seçim hakimlerimizin ve kurullarımızın yerel seçimlere hazır olduklarını yerinde gözlemledik. Yardımlarını esirgemeyen seçim kurullarımıza, başsavcılığımıza, valiliğimize teşekkür ediyorum.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.