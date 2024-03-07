Bakanlık açıkladı, Tüm okullarda ücretsiz olacak

Fahiş fiyat artışları ile cep yakan özel okullarda bu değişiklikten etkilenecek. Kitap fiyatlarındaki artışlar velileri isyan ettirirken, bu sorun diğer dönemde ortadan kalkacak. MEB, bakanlık onaylı kitapları tüm özel okullara ücretsiz göndereceğini açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından hazırlanan yeni mevzuat hükmü doğrultusunda, gelecek eğitim öğretim yılında tüm özel okulların derslerde bakanlık onaylı ücretsiz ders kitaplarının okutması zorunlu olacağı açıklandı.

16 ŞUBAT'TA YAYIMLANMIŞTI

Özel okul ve kurumlara ilişkin pek çok yeni hükümlerin yapıldığı ve 16 Şubat'ta Resmi Gazete'de yer alan "Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile özel okul ve kurumlarla ilgili pek çok yeni düzenleme geldi.

BAKANLIK ONAYLADI

Bu değişiklikler arasında özel okullarda da "derslerde, Bakanlıkça onaylanan ders kitaplarının okutulmasını sağlamak" şeklindeki düzenleme yer aldı.

DEVLET ÜCRETSİZ DAĞITACAK

AA muhabirinin, Milli Eğitim Bakanlığından aldığı istihbaratta Bakanlık onaylı ders kitapları, eğitimin tüm kademelerinde devlet tarafından ücretsiz veriliyor. Bu kitaplar, öğretim programlarına ve çağın gereklerine göre sürekli yenileniyor. Dağıtılan bu kitapların özel okullarda okuyan tüm öğrencilere de ücretsiz ulaştırılması konusunda çalışmalarına hız veren Bakanlık, öğrencilere yönelik kazanım çalışmalarının merkezine, yardımcı kitapları ve başka kaynakları değil, ders kitaplarını ekliyor. Bu nedenle mevzuatta da devlet okullarında olduğu gibi özel okullarda okutulacak ücretsiz ders kitaplarına ilişkin, "Bakanlıkça onaylanan ders kitaplarının okutulması esastır” hükmü verildiği belirtildi.

Kaynak: AA