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Metehan Küpçü: Gökhan Akkaya yalnız değildir

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Büyük Birlik Partisi Kocaeli İl Koordinatörü Metehan Küpçü, DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’na hakaret ve tehditte bulunduğu gerekçesiyle ceza alan Kuruçeşmeliler Derneği Başkanı Gökhan Akkaya’ya ceza verilmesi üzerine, “Bu işin temiz süreci var. Bir üst mahkemesi var. Gökkan Akkaya yalnız değildir” dedi.

Metehan Küpçü: Gökhan Akkaya yalnız değildir mask
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Büyük Birlik Partisi Kocaeli İl Koordinatörü Metehan Küpçü, geçen yıl İzmit’in Kuruçeşme Mahallesinde 14 Mayıs Genel Seçimleri çalışması sırasında DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'na seçim çalışmaları sırasında tepki gösteren Kuruçeşmeliler Derneği Başkanı Gökhan Akkaya'nın 8 ay 22 gün hapis cezası verilmesiyle ilgili açıklamada bulundu. Gökhan Akkaya’nın yanında olduklarını ifade eden Küpçü, “Tabii adalet sistemine boynumuz kıldan ince. Bu işin temiz süreci var. Bir üst mahkemesi var. Gökkan Akkaya yalnız değildir. Her türlü, her şartlarda yanında olduğumuzu da, bütün teşkilatımla beraber yanında olduğumuzu buradan beyan ediyorum” diye konuştu.

Kaynak: HABER MERKEZİ

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07 Mar 2024 - 17:17 Kocaeli/ İzmit- Siyaset --- Okunma

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