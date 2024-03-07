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Öğrenciler hünerlerini sergiledi

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Körfez Belediyesi tarafından hayata geçirilen Sanat Merkezi’nde eğitim gören öğrenciler, düzenlenen yarıyıl özel etkinliğinde hünerlerini sergiledi.

Öğrenciler hünerlerini sergiledi mask
Öğrenciler hünerlerini sergiledi
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Tütünçiftlik Kültür Merkezinde düzenlenen etkinliğe katılım yoğun oldu. Programda Sanat Merkezi kursiyerleri keman, piyano, gitar, saz ve müzikal tiyatro oyunu performanslarını sergiledi. İçerisinde birçok etkinlik barındıran programda Körfez Sanat Merkezi tiyatro oyuncuları tarafından bir gösteri de düzenlendi. Tiyatro eğitmeni Mine Atalay Güler’in kaleme aldığı "Bu Zafer Bizim" konulu 18 Mart Çanakkale Zaferi’ni anlatan oyun, izleyenleri duygulandırdı.

# Körfez

07 Mar 2024 - 17:33 İHA Kocaeli- Kültür Sanat --- Okunma

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