Öğrenciler hünerlerini sergiledi

Tütünçiftlik Kültür Merkezinde düzenlenen etkinliğe katılım yoğun oldu. Programda Sanat Merkezi kursiyerleri keman, piyano, gitar, saz ve müzikal tiyatro oyunu performanslarını sergiledi. İçerisinde birçok etkinlik barındıran programda Körfez Sanat Merkezi tiyatro oyuncuları tarafından bir gösteri de düzenlendi. Tiyatro eğitmeni Mine Atalay Güler’in kaleme aldığı "Bu Zafer Bizim" konulu 18 Mart Çanakkale Zaferi’ni anlatan oyun, izleyenleri duygulandırdı.