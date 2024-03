Pazarın meşhur dönercisi: Artık insanımız çeyrek ekmek talep ediyor

ZAM YAPMAMAK İÇİN ÇABALIYORUZ

İzmit ve Derince’de kurulan semt pazarlarında döner satan ve kent insanı tarafından beğeniyle tercih edilen Maraton Döner’in sahibi Sinan İşcan, artan et fiyatlarından dert yandı. İşcan yarım ekmek et döner ile ayranı 85 liradan, yarım ekmek tavuk döner ile ayranı 60 liradan sattıklarını belirterek, “Yaklaşık olarak her gün 150-200 kilo malzeme takıyoruz ama para kazanamıyoruz. Buna rağmen zam yapmamak için çaba harcıyoruz çünkü önümüz Ramazan ayı var. İnsanımız muhakkak dışarıda yemek yiyecek ve mübarek ayda en azından daha uyguna yemek yiyebilsinler istiyoruz.” dedi.

Artışın durmasını istediklerini ifade eden Sinan İşcan, “Döner aldığımız üreticiler et fiyatlarındaki artışın durmayacağını söylüyor. Zaten bir süredir sürekli yükselen fiyatlarla karşı karşıyayız ve artık sıkıntıdayız. Artık et fiyatlarındaki artışın durmasını istiyoruz. Düşmesini değil, durmasını istiyoruz. Artış durursa kar elde etme imkânı bulabiliriz, şu anda kar yok. Şu anda bir nevi hamallık yapıyoruz.” diye konuştu.

ARTIK İNSANIMIZ ÇEYREK EKMEK TALEP EDİYOR

Sinan İşçan vatandaşların artık uygun olması için çeyrek ekmek talep ettiklerini söyleyerek, şöyle konuştu:

“Müşteri her zaman haklıdır, bugün dönerde fiyatın yüksek olduğunu söylüyorlar. Biz en iyi ürünü kullanıyoruz, zaten yaklaşık 35 yıllık esnafız. Artık insanımız çeyrek ekmek talep ediyor, alım gücü gerçekten düştü. Gelen talebe karşılık veriyoruz, çeyrek ekmek de satıyoruz. Çeyrek ekmek et döneri 40, tavuğu ise 30 TL fiyattan satıyoruz”