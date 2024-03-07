Lastikte anlaşma sağlanamadı

YEDİNCİ GÖRÜŞME

Lastik-İş Sendikası’nın örgütlü olduğu Brissa, Prometeon ve Pirelli’de çalışan 5 bin işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesinin yedinci oturumu Tryp By Wyndham Otel'de yapıldı. Lastik-İş Genel Başkanı Alaaddin Sarı, genel merkez yöneticileri, Kocaeli Şube yöneticileri ve iş yeri temsilcilerinin hazır bulunduğu toplantıya işverenleri temsilen Brisa İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Tuğba Gök Nam, İnsan Kaynakları Direktörü Neslihan Eroğlu, Çalışma İlişkileri Müdürü Murat Şahin, Prometeon İnsan Kaynakları Direktörü Okan Vural, Personel Müdürü Ayça İnaltekin, Endüstriyel İlişkiler Müdürü Yakup Elbüken, İnsan Kaynakları Müdürü Francesca Ballabene, Pirelli Personel Şefi Zafer Ejderoğlu katıldı.

TEKLİF KABUL EDİLMEDİ

Pirelli, Brisa ve Prometeon işvereni yedinci oturumda işveren destek işçileri için sosyal haklar için yüzde 110, destek ve üretim işçilerinin maaşlarına yüzde 67 oranında zam vermeyi teklif etti. Ancak sendika verilen teklifi kabul etmedi.

49 MADDE ÜZERİNDE ANLAŞMA SAĞLANDI

Yaklaşık 3 saat süren görüşmenin ardından açıklama yapan Lastik-İş Genel Başkanı Alaaddin Sarı, işverenin verdiği teklifi değerlendirdi. Sarı, “Bugün ücret maddesinde anlaşma sağlayamadık. Toplam da 49 madde üzerinde anlaşma sağladık. Destek hizmetlerinde ise 24 madde geçti. Üretimde sosyal haklarda yüzde 120 ile yüzde 300 arasında anlaştık. Destek hizmetlerinde de sosyal haklarda yüzde 120 ile yüzde 350 arasında değişen rakamlarda anlaştık. Ücret konusunda ise yüzde 69 da kaldılar. Bundan sonra tek maddemiz ücret konuları kaldı. 14 Mart'ta saat 14.00'de tekrar görüşeceğiz” dedi.