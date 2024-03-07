Lastikte anlaşma sağlanamadı

YEDİNCİ GÖRÜŞME
Lastik-İş Sendikası’nın örgütlü olduğu Brissa, Prometeon ve Pirelli’de çalışan 5 bin işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesinin yedinci oturumu Tryp By Wyndham Otel'de yapıldı. Lastik-İş Genel Başkanı Alaaddin Sarı, genel merkez yöneticileri, Kocaeli Şube yöneticileri ve iş yeri temsilcilerinin hazır bulunduğu toplantıya işverenleri temsilen Brisa İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Tuğba Gök Nam, İnsan Kaynakları Direktörü Neslihan Eroğlu, Çalışma İlişkileri Müdürü Murat Şahin, Prometeon İnsan Kaynakları Direktörü Okan Vural, Personel Müdürü Ayça İnaltekin, Endüstriyel İlişkiler Müdürü Yakup Elbüken, İnsan Kaynakları Müdürü Francesca Ballabene, Pirelli Personel Şefi Zafer Ejderoğlu katıldı.
TEKLİF KABUL EDİLMEDİ
Pirelli, Brisa ve Prometeon işvereni yedinci oturumda işveren destek işçileri için sosyal haklar için yüzde 110, destek ve üretim işçilerinin maaşlarına yüzde 67 oranında zam vermeyi teklif etti. Ancak sendika verilen teklifi kabul etmedi.
49 MADDE ÜZERİNDE ANLAŞMA SAĞLANDI
Yaklaşık 3 saat süren görüşmenin ardından açıklama yapan Lastik-İş Genel Başkanı Alaaddin Sarı, işverenin verdiği teklifi değerlendirdi. Sarı, “Bugün ücret maddesinde anlaşma sağlayamadık. Toplam da 49 madde üzerinde anlaşma sağladık. Destek hizmetlerinde ise 24 madde geçti. Üretimde sosyal haklarda yüzde 120 ile yüzde 300 arasında anlaştık. Destek hizmetlerinde de sosyal haklarda yüzde 120 ile yüzde 350 arasında değişen rakamlarda anlaştık. Ücret konusunda ise yüzde 69 da kaldılar. Bundan sonra tek maddemiz ücret konuları kaldı. 14 Mart'ta saat 14.00'de tekrar görüşeceğiz” dedi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(29 )
Pirelli Işçi - Rabbim mekanını CENNET eylesin ABDULLAH KARACAN Başkanım
Brisalı - Ya kardeşim bu nasıl sendikadır sözleşmenin üç muhatabı var işveren sendika işçi biz neden haber sitelerinden takip ediyoruz yarım yamalak bilgi sahibi oluyoruz her şeyden işçisine mesaj atmak maddeler konusunda bilgilendirmek bu kadar zor mu bir sendika için
Yalan Dolan - Taslaga bak bir de alinanlara bak şaka gibi cok yazik hakkimizi helal etmiyoruz bu fiyatlari da kabul etmiyoruz...
Murat Eren - Madem iş verenler iyi niyetli değil ozaman üretimden gelen gücümüzü kullanma vakti.Yarın itibariyle eyleme geçme vakti.
. - Sarı sendikalar ve sendikacılar
Sendika - Bu sendika neden bir msj atamıyor çalışanlara gazetelerden haber bekliyoruz
Brisa - Sosyal hakka %120 alan maas zammini ne kadar alabilir ,kimse inanmiyor mucadele ettiginize tiyatro oynuyosunuz,sendika isveren el ele vermis isciye mobing yapiyor bizim zaten icerde %70 alacagimiz var siz neyin pazarligini yapiyosunuz, 70 in uzerine ne alirsaniz aldigimiz zam o olucak, simdi bunlar 70 e sozlesme bitiricek enflasyonun 2 kati aldik die böbürlenecekler ama bu sefer sandiginiz gibi olmucak ayaginizi denk alin
Sarı Sendika - Bu sendika %70 ten fazla alamaz.. boşuna ümitlenmeyin beyler. Adamlar gün yapar gibi her hafta toplanıyor ama bi halt çözdükleri yok.. iyimi böyle. İşçinin mağduriyetini düşünen yok.
Yeter Işveren Ytr - Bunlar yıldırma Politikası bence işçinin artık nekadar dolduklarını ne halde olduklarını biliyorlar yıldırmak için yapıyorlar Ama bilmiyorlar işçinin kaybedecek bişeyi kalmadı artık bıçak kemiğe dayandı ya herro ya merro herkez birlik beraberlik içinde bunu kımse taslaktan aşagı bişe istemiyor zaten eridik bittik 25.000 binliraya .alısan yermı kaldı en düşük izmiit belediyesı bıle 47 bin oldu yılmayacagız ne gerekıyorsa ytapacagız birlik beraberligimizi bozmayacagız izmit Adapazarı Birlik Beraberlik içinde ne gerekiyorsa yapmaya hazırız
Bıçak Kemiğe Dayandı - Umut mumut kalmadi artık
Brisa Çalışanı - Bu işin tek çaresi eylem. Böyle ılımlı olursak işveren oyalar da oyalar. Mesai yasaklansın, Bi adım atılsın bakalım oluyor haftaya...
Yeter Artık Dilencimyz - Daha neyi bekliyoruz Eylemse eylem sesimizi istegimizi duyuralım artık işverenin anladıgı dilden konuşalım anlaşışan işverenimiz bizi düşünmüyor deger vermiyor verse bukadar komik rakamlarla gelmez köle gibi çalişiyoruz hastalık desen cabası herkez bel fıtıgı boyun fıtıgı sakat emegimizin karşılıgı bumu sayın İŞVEREN bir lastik 2.500 -5.000 arası işçine sahip çık değer ver biraz herkezin %100 lerin Aldıgı bir ortamda %69 nedir. Elle gösterilen işçilerdik şimdi bir TOYOTA BİLE DEGİLİz Yazıklar olsun sendikama işverenime kim çoluk çocugum hakkını yiyorsa yedıye Allah iki cihanda yakasını bir aarya getirmesin bizler emegimizin karşılıgını isteyrn işçileriz YAZIKLAR OLSUNNNNN BİZLERİ BU HALA GETİRENLERE
Çalışanlar - Yazık günah ya boşu boşuna oturup kalkıyorlar koskoca Sabancı Grubu bir Ford Hyundai Skoda gibi olamıyor utanın utanin
Şirin Baba - Mübarek ramazan ayın da aç kalacaz demekki
Di̇kkat... - EYY İŞVEREN VE İŞÇİ TEMSİLCİLERİ...
YOKSULLUK SINIRI 53000 TL...
SİZLER HİÇ HABER TAKİP ETMİYOR MUSUNUZ...
FİYATLAR ALDI BAŞINI GİTTİ...
HERŞEYE ZAM ÜSTÜNE ZAM GELİYOR...
BİRDE SEÇİM SONRASI WAR Kİ WAY HALİMİZE...
BİZLER ÇOLUK ÇOCUĞUMUZA İYİ BİR GELECEK BIRAKMAK İSTİYORUZ...
HAKKIMIZ OLANI İSTİYORUZ...
Prometeon - Prometeon isyeri temsilcileri gecen aksam cay yerlerini gezip bu gun ku toplanti icin Baskanimiz ve genel merkez yoneticilerimiz gerekirse sabaha kadar toplanti yapacak iscilerimiz ramazana kafasinda soru isareti olmadan girecekti oyle degilmi ismail alev?? Hani ne oldu siz 4 saat ne konustunuz o toplantida soylermisiniz varya sizlerin isi gücü Algi yapmak baska hic bir sey degil
Korfezli Savaşçı - Milletvekili 100 binin üzerinde. Millet vekili emeklisi 97 bin İmam 41 bin aliyor vardiyası yok iskazasi yok iş kazasindan ölüm yok ise gidis geliş dahil 10 saati gitmiyor dediğim gibi 50 binin alti olmamali
Prometeon - Prometeonda 400 sozlesmeli 12 ay oldu hala calisiyor mesailer tam gaz devam ediyor bizim mangalda kül birakmayan sendika hic bir yaptirim yapmiyor gerci yapamazda hani ne oldu buyuk pardon kucuk baskan isci hazir olsun demistin gerci biz bu senaryoyu iyi biliyoruz hani kiliclar cekilmisti
Prometeon - isciyi düsünüyormus pozu vermeyide ihmal etmezler sizler varya Riza Kuasin kemiklerini sizlatiyorsunuz
Prometeon - Arkadaş adamlar dalga geçiyor resmen benim param adamların kasasında o zaman çıkan enflasyon maaşıma yansisin o şekilde devam edilsin görüşme bu ne terbiyesizlik adam%2 artış ile gelmiş. Artık sabır çatladı eylemse eylem ilk şu sözleşmelileri çıkartma ile başla mesai yasaklansın. Sendikaya güveniyoruz bu bir süreç ama bu süreç te işveren anlaşma odaklı değil dalga geçiyor resmen işe gitmek gelmiyor içimizden. Yeter bizwk kemiğe dayandı ramazan geldi evimize alışveriş yapamadık hala.
İzmitli - İşverence sürünmeye dewammmm
İsci - Neyi bekliyorsunuz hani eylem mesaileri kapatmayacakmisiniz ne bu böyle çocuk oyuncağı gibi 2 puan 2 puan bu fabrikalarda ki işçileri alın teri ile para kazanıyor sağlığından veriyor 12 saat çalışıp özgürlüğünden veriyor bu mu karşılığı yazık çok yazık
Fakirleştik - Safi rüzgarsınız. Yok grev dedin bir şey yok. Ramazandan önce bitecek dedin gene birşey yok. Millet sabahtan beridir sizleri bekliyor. Sonra güven istiyorsunuz. Güven denilen birşey kalmadı artık. Esip gürlüyorsunuz. Bıçak artık kemiğe dayandı. Yazıklar olsun. Lastik işçisinin hakkını değil burda öbür tarafta nasıl vericeksiniz. Hakkımızı yiyorsunuz ya. Haram olsun. Bak bu mübarek akşamda söylüyorum. Yazıklar olsun size. Siz perşembe gelir 75e imza da atarsınız. İş veren bizimle dalga geçer gibi oynuyor —2– puan nedir ya. Başkan acil %30 iş yavaşlaştırma eylemi yap. Yoksa gidişat kurbana bağlanır.
Prometeon - 3 saat Allah askina ne konustunuz isciyi nasil oyalariz nasil kandiririzimi konustunuz sizlerde hic mi utanma duygusu kalmadi insanlar girtlaga kadar borca saplandi siz hala daha show pesindesiniz
Lastik Iscisi - Ortalama bir lastik 20 bin prometeon da günde 5000 lastik ne yapar 100 milyon işçinin maliyeti destek kadro farketmez ortalama maliyet 100 bin olsa 1500 kişi olsa diyelim 150 milyon yapar yani 1.5 günlük satış kadar hala neyi konuşuyoruz ki yazık gercekten
Lastik Iscisi - Adam 29 maaş ikramiye vermiş geçen sene 25 maaş işçinin maaşı 30 bin olsa 500isci olsa 500 milyona yakın yapar bazı şirketler bunun kat ve kat fazlasını sponsor olarak ödüyor adam işçisine vermiş ne güzel ALLAH razı olsun
Prometeon - Hani ne oldu buyuk sari baskan kiliclari cekiyordun?? Sen bu kadarsin iste lafa gelince mangalda kul birakmayan ama icraate gelince falan filansin
Taslakçı - İşveren yıllık kârını açıklasın da görelim, bizede ona göre zam versinler. Başkanım taslaktan başkası bizi kurtarmaz...nokta
Prometeon - Yüce rabbim sizleri nasil biliyorsa oyle yapsin bunca insani ramazana magdur sekilde girmesine sebepsiniz hangi konuda anlasamadiniz sendika yoneticileri Banka promosyonundami anlasamadiniz cevap verin isciyi dusunuyormus gibi yapmaktan vazgecin gercekten isci abiler kardeslerin gözleri ne zaman acilacak merak ediyorum. ..
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.