Ümit Özdağ’ın, Kocaeli programı belli oldu

31 Mart’taki 2024 Yerel Seçimleri öncesi Zafer Partisi Genel Başkan Ümit Özdağ, 9 Mart’ta Kocaeli’ye gelecek. Özdağ saat 10.00’nda Şekerpınar Gişe Çıkışı’nda partiler tarafından karşılanacak. Karşılama sonrası partili isimler ve Özdağ, saat 11.00’de Darıca Çınaraltı Meydan’ında olacak. Saat 12.30’da Gebze Kent Meydanı, Eski Çarşı, Yeni Çarşı ve Dilovası’nda vatandaşla bir araya gelecek. Saat 14.00’de ise Körfez Ağadere Caddesi’nde olunacak. Ümit Özdağ ve beraberindekiler saat 15.30’da İzmit Merkez Bankası binası ile İzmit Kent Meydanı arasında Cumhuriyet Bulvarı’nda yürüyecek. Özdağ, saat 17.30’da Gölcük’e geçerek vatandaşla bir araya gelecek. Saatler 19.00’u gösterdiğinde ise Welborn Hotel’deki, aday tanıtım programına geçilecek.