Gökhan antrenmanı yarıda bıraktı

KASIĞINDA AĞRI HİSSETTİ
Pazar günü sahasında Tuzlaspor ile karşı karşıya gelecek olan Kocaelispor’un dün sabahki idmanında kaptan Gökhan Değirmenci kasığında hissettiği ağrının ardından çalışmayı yarıda bıraktı. Tecrübeli kalecinin sağlık durumu çekilecek MR’ın ardından belli olacak.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Korfezli Savaşçı - Artık Mehmet Enes gecmeli kaleye
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.