Mustafa Gürsel’in parolası: Hücum

SİSTEMİ DEĞİŞTİRDİ

Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam’ın görevden ayrılmasının ardından takımın başına getirilen Mustafa Gürsel taraftarın beklediği hücum oyununu oynatmak için çalışmalarını sürdürüyor. Erzurumspor FK maçında sahaya 3-4-3 dizilimiyle çıkan ancak beklenenin uzağında bir oyun ortaya koyan Kocaelispor’da Teknik Direktör Gürsel’in Tuzlaspor maçında da aynı taktik ve oyun anlayışıyla takımını sahaya sürmesi bekleniyor.

GOLE DÖNÜK OYUN

3-4-3 sisteminin takımına uygun olduğunu düşünen Teknik Direktör Mustafa Gürsel, rakibe ve maça göre 4’lü savunmayı da planlıyor. Kocaelispor’da diziliş hangi formatta olursa olsun takımın yeni kimliği atak oynayan ve golü arayan bir takım olacak. Antrenmanlarda hücum oyuncularıyla özel olarak ilgilenen Teknik Direktör Mustafa Gürsel, oynadığı oyunu rakibe kabul ettiren bir takım olmayı mental olarak da oyuncularına yüklemeye çalışıyor.