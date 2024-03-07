Mustafa Gürsel’in parolası: Hücum

SİSTEMİ DEĞİŞTİRDİ
Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam’ın görevden ayrılmasının ardından takımın başına getirilen Mustafa Gürsel taraftarın beklediği hücum oyununu oynatmak için çalışmalarını sürdürüyor. Erzurumspor FK maçında sahaya 3-4-3 dizilimiyle çıkan ancak beklenenin uzağında bir oyun ortaya koyan Kocaelispor’da Teknik Direktör Gürsel’in Tuzlaspor maçında da aynı taktik ve oyun anlayışıyla takımını sahaya sürmesi bekleniyor.
GOLE DÖNÜK OYUN
3-4-3 sisteminin takımına uygun olduğunu düşünen Teknik Direktör Mustafa Gürsel, rakibe ve maça göre 4’lü savunmayı da planlıyor. Kocaelispor’da diziliş hangi formatta olursa olsun takımın yeni kimliği atak oynayan ve golü arayan bir takım olacak. Antrenmanlarda hücum oyuncularıyla özel olarak ilgilenen Teknik Direktör Mustafa Gürsel, oynadığı oyunu rakibe kabul ettiren bir takım olmayı mental olarak da oyuncularına yüklemeye çalışıyor.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Aykut - Bu hafta gürcü haftası olacak inanıyorum
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.