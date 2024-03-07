Oğuz ve Beridze döndü

TAKIMA KATILDILAR

Pubis sakatlığından dolayı Erzurumspor FK maçının kadrosuna alınmayan Beridze ile hafta başında ayak bileğindeki burkulmadan dolayı çalışmayı yarıda bırakan ve MR’ı çekilen Oğuz Ceylan takıma döndü. Dün yapılan çalışmada takıma katılan ikili Teknik Direktör Mustafa Sağlam’ın görev vermesi durumunda Tuzlaspor maçında sahada olacak. MR sonuçları belli olan Oğuz Ceylan’ın ciddi bir sakatlığının olmadığı belirtildi.

Kaynak: Spor servisi