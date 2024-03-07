Oğuz ve Beridze döndü

TAKIMA KATILDILAR
Pubis sakatlığından dolayı Erzurumspor FK maçının kadrosuna alınmayan Beridze ile hafta başında ayak bileğindeki burkulmadan dolayı çalışmayı yarıda bırakan ve MR’ı çekilen Oğuz Ceylan takıma döndü. Dün yapılan çalışmada takıma katılan ikili Teknik Direktör Mustafa Sağlam’ın görev vermesi durumunda Tuzlaspor maçında sahada olacak. MR sonuçları belli olan Oğuz Ceylan’ın ciddi bir sakatlığının olmadığı belirtildi.
Kaynak: Spor servisi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Aykut - Barış ve mehmet yılmazla başlanmalı bridze hamle olarak kenardan girmeli bence daha başarılı olur aynı şekilde ramil ve kakau sonradan girmeli
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.