Maçın hakemi Denizli’den

İLK KEZ MAÇIMIZA GELİYOR
Merkez Hakem Kurulu Pazar günkü maça Denizli bölgesi hakemi atadı. Mücadeleyi A klasmanda görev yapan Feridun Daldaş yönetecek. A klasmanı hakemi olan Daldaş 31 yaşında. 1.Lig’de şimdiye kadar 10 maç yöneten Feridun Daldaş ilk kez Kocaelispor maçına geliyor. Daldaş’ın kariyerinde düdük çaldığı 96 maçta ev sahipleri 40, misafirler 36 kez kazandı, 20 maç ise berabere bitti. Denizlili hakemin en büyük özelliği sarı kartına sıklıkla başvurması. Daldaş maç başına 3.1 sarı kart gösteriyor. Feridun Daldaş en son 1.Lig’de Boluspor’un Erzurumspor FK’yı 1-0 yendiği maçı yönetmişti.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.