Sapanca’ya mazot mu döküldü?

Sandalların dahi girişinin yasak olduğu Sapanca Gölü’nün sahillerine vuran bu karartının mazot mu yoksa başka bir atık mı olduğu konusunda vatandaşlar büyük tedirginlik yaşadı. Gazetemize ulaşan ve video çekip gönderen vatandaşlar, “İçme suyu kaynağı olan Sapanca Gölü’nün Eşme sahillerinde uzun bir alanda bulunan bu siyah atığın ne olduğunu merak ediyoruz. Sandalların dahi alınmadığı bu gölde mazota benzeyen, elimizi koyduğunuzda bir yağ tabakası gibi elimize yapışan bu madde gölü kirletiyor. Bu maddenin ne olduğunun araştırılıp bölge halkının bilgilendirilmesini istiyoruz” dedi.