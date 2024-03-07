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CHP İl Başkanı Sarı: Kocaeli’nin yıldızını yeniden parlatacağız

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CHP İl Başkanı Bülent Sarı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve 12 ilçede sosyal demokrat belediyecilik anlayışını yeniden tesis etmek için yola çıktıklarını belirterek, "31 Mart’ta Kocaeli’nin yıldızını yeniden parlatacağız” dedi.

Yavuz Solmaz
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CHP İl Başkanı Sarı: Kocaeli’nin yıldızını yeniden parlatacağız
CHP İl Başkanı Sarı: Kocaeli’nin yıldızını yeniden parlatacağız
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ÖZGÜR ÖZEL, BİLGİN’İN PROGRAMINA KATILDI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün CHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Atasoy Bilgin’in Kocaeli Kongre Merkezi’nde düzenlenen seçim beyannamesi programına katıldı. Programda CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Kocaeli Milletvekilleri Mühip Kanko, Harun Yıldızlı, Nail Çiler, İl Başkanı Bülent Sarı, CHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Atasoy Bilgin, ilçe belediye başkan adayları, ilçe başkanları ve partililer katıldı.

CHP İl Başkanı Sarı: Kocaeli’nin yıldızını yeniden parlatacağız
CHP İl Başkanı Sarı: Kocaeli’nin yıldızını yeniden parlatacağız

BUGÜN BİR YOLUN SON VİRAJINA GİRİYORUZ

Programda ilk olarak konuşan CHP İl Başkanı Bülent Sarı şunları söyledi: “Bugün, Kocaeli olarak, uzun bir yolun son virajına giriyoruz. Kocaeli’nin makus talihini tersine çevirmek için, işçinin, emekçinin yüzünü güldürmek, hak ettikleri refahı sağlamak için yola çıktık. İnsanların açlığa mahkum edilmesini engellemek, halkımızın refah seviyesini yükseltmek için yola çıktık. Doğa katliamlarını, hava kirliliğini, trafik sorununu çözmek için yola çıktık. Oğluna pantolon alamadığı için intihar eden, Körfezli İsmail Devrim için yola çıktık!

KOCAELİ’NİN YILDIZINI YENİDEN PARLATACAĞIZ

Kocaeli’de Sefa Sirmen’in, Hikmet Erenkaya’nın zamanını hatırlayın. Sosyal demokrat belediyecilik ile Kocaeli’yi nasıl Türkiye’nin parlayan yıldızı yaptığımızı, onca zorluğa rağmen inşa edilen Yuvacık Barajını, İzaydaş’ı, İzgaz’ı hatırlayın. Kocaelispor'umuzun o dönemki güzel günlerini hatırlayın. Bugün de, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nde ve 12 ilçemizde, sosyal demokrat belediyecilik anlayışını, yeniden tesis etmek için işimiz gücümüz Kocaeli diyerek yola çıktık. 31 Mart’ta Kocaeli’nin yıldızını yeniden parlatacağız. Kocaeli’nin yıldızını, Atasoy Başkanımız ile yeniden parlatmak için buradayız.

SOSYAL DEMOKRAT BELEDİYECİLİK İÇİN BURADAYIZ

Sosyal demokrat belediyecilik için buradayız. Cumhuriyet için buradayız, laiklik için buradayız. 31 Mart’ta da 2 Nisan’da da sadece ve sadece Mustafa Kemal Atatürk için buradayız. Burada olmak için değil, burada olmaya mecbur olduğumuz için buradayız. Tarihi misyonumuzun ve kimin mirasını taşıdığımızın farkında olduğumuz için buradayız. Bu bozuk düzenin çarklarını parçalamak için buradayız. Hak, hukuk ve adalet için buradayız."

# Kocaeli, sosyal, seçim, ilçe, 31 Mart, başkan, Türkiye, Büyükşehir

07 Mar 2024 - 21:07 Kocaeli- Siyaset --- Okunma

Mahreç  Yavuz Solmaz

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