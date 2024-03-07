Ramazan'da 81 ilde "vakıf sofraları" kurulacak

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, ilki 2022'de 25 ilde düzenlenen iftar organizasyonunun kapsamı bu yıl genişletildi. 81 ilin tamamında iftar sofraları kurularak, vakıf ruhunun yaşatılması amaçlanıyor.
Sıcak yemek mutfaklarında hazırlanan ikramlar, tüm şehirlerde belirlenen mekan ve alanlarda dağıtılacak. Ramazan boyunca sadece İstanbul'da 40 bin kişiye iftar verilmesi planlanıyor.
Vakıflar İstanbul 1. Bölge Müdürü Yavuz Güner koordinesinde "2024 yılı Vakıf İftar Buluşmaları Programı", Binbirdirek Sarnıcı'nda yapılacak.
Ayrıca, mobil aşevi ile İstanbul Eyüpsultan Meydanı'nda her hafta cuma, cumartesi ve pazar günleri yemek ikramları gerçekleştirilecek.
Tekirdağ'da da mobil aşevi ile Orta Camii Meydanı'nda her hafta salı ve çarşamba günleri iftar verilecek.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.