Kocaeli Devlet ATM’siz kaldı

Vatandaşlar ve Kocaeli Devlet Hastanesi çalışanları, hastanede yer alan ve kafeteryanın hemen önünde poliklinik girişinde bulunan Ziraat Bankası ATM’sinin kaldırılması sonrası nakit ihtiyacını karşılamada sorun yaşıyor. Hastane içerisinde ve hastane sınırlarında başka bir ATM bulunmazken hasta yakınları ve çalışanlar nakit ihtiyacı olduğunda kullanabilecekleri bir ATM istiyor.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Sezgin Iğrek - Hastanede her bankanin ATM 'si olmalidir,o hasyanedeki bas hekim ne is yapar? derhal tum bankalari davet etmeli ve sorunu cozmelidir.
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.