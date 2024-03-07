Otoyolda makaron operasyonu

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bugün TEM Otoyolu’nda ilerlemekte olan aracı takibe aldı. İzmit geçişinde durdurulan araçta yapılan aramada 710 bin makaron ele geçirildi. Olayla ilgili olarak bir kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Haber Merkezi