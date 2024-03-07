Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Asayiş

Otoyolda makaron operasyonu

ABONE OL Google News Sayfamız

İzmit’te takibe alınarak durdurulan araçta yapılan aramada 710 bin boş makaron ele geçirildi.

Otoyolda makaron operasyonu mask
Otoyolda makaron operasyonu
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bugün TEM Otoyolu’nda ilerlemekte olan aracı takibe aldı. İzmit geçişinde durdurulan araçta yapılan aramada 710 bin makaron ele geçirildi. Olayla ilgili olarak bir kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Otoyolda makaron operasyonu

Kaynak: Haber Merkezi

# Kocaeli, İzmit

07 Mar 2024 - 22:03 - Asayiş --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.249.455 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

KAMYON ŞOFÖRÜ ARANIYOR

Kocaeli Gölcük’te alt yapıda çalışacak, Tecrübeli damperli KAMYON ŞOFÖRÜ alınacaktır. Emeklide olabilir. Maaş: 22.500 TL Tel: 0532 280 24 09

BAŞOLSAN MAKİNA ELEMANLAR ARIYOR

Fabrikamızda çalıştırılmak üzere, askerliğini yapmış, *MANUEL TORNA OPERATÖRÜ, *CNC TORNA OPERATÖRÜ ve *SOLİD CAD CAM ELEMANLARI alınacaktır. BA...

BAYAN TEMİZLİK PERSONELİ ARANIYOR

Yenişehir Mah. Kliniğimizde, 14:00-18:00 saatleri arasında çalışacak BAYAN TEMİZLİK PERSONELİ arıyoruz. Tel:0505 499 87 98

VASIFSIZ ELEMAN ARANIYOR

İzmit ahşap ve kereste atölyemizde çalışacak, VASIFSIZ ELEMAN  alınacaktır. Tel: 0 530 378 54 41

YARDIMCI BAYAN PERSONEL ARANIYOR

Başiskele’de ev işlerinde tam zamanlı çalışacak, *YARDIMCI BAYAN PERSONEL aranıyor. Tel: 0505 499 87 98

GECE RESEPSİYON GÖREVLİSİ ARANIYOR

Gölcükte bulunan otelimiz için Gölcük’te ikamet eden GECE RESEPSİYON GÖREVLİSİ alınacaktır. Emekli olanlar tercihimizdir. NEJDET VAROL Tel: 0553 96...

PERSONEL ARANIYOR

Körfez‘deki Basınçlı Kap imalatı sektöründe faaliyet gösteren fabrikamızda çalıştırılmak üzere *Askerliğini yapmış, *45 yaşını aşmamış GAZALTI, ELE...

ŞOFÖR ARANIYOR

İşletmemizde yemek dağıtımı yapacak ŞOFÖR aranmaktadır.  KARTEPE YEMEK VE GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Tel: 0 533 681 72 06

SERVİS ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

95 Evler-Tütünçiftlik-Derince-İzmit merkez-Bekirpaşa ve Yahyakaptan bölgelerinden genç ve emekli SERVİS ŞOFÖRLERİ aranıyor. Tel: 0262 322 70 57

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ ELEMAN ARIYOR

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ için, merkez de ikamet eden 30-50 yaş arası sigortalı/emekli Özgeçmiş için [email protected] Tel:0552 590 95 48

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Otoyolda makaron operasyonu mask
Otoyolda makaron operasyonu
Fon dolandırıcılığı davasında eski futbolcular ifade verecek mask
Fon dolandırıcılığı davasında eski futbolcular ifade verecek
Bakan Yerlikaya açıkladı: 'Sülaleler' organize suç örgütü çökertildi mask
Bakan Yerlikaya açıkladı: 'Sülaleler' organize suç örgütü çökertildi
Polis, itfaiye ve sağlık ekipleri ayaklandı... Uyuyakalan karısını balkondan girerek uyandırdı mask
Polis, itfaiye ve sağlık ekipleri ayaklandı... Uyuyakalan karısını balkondan girerek uyandırdı
Evini benzin döküp ateşe verdi mask
Evini benzin döküp ateşe verdi
İntihar eden şahıs kooperatif başkanının yeğeni çıktı mask
İntihar eden şahıs kooperatif başkanının yeğeni çıktı

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL