Vicdansızlığın böylesi.... Yol üzerinde yatan köpeğin üstünden geçti

Haydar Çavuş Mahallesi, Terziler Caddesi ile Kırk Merdiven Sokak’ın kesiştiği noktada meydana gelen olayda, Ü.A (56) idaresindeki 10 T 2047 plakalı ticari taksi, yerde yatan köpeğin üzerinden geçerek hiç durmadan uzaklaştı. Bunun üzerine çevredeki vatandaşlar tarafından Bandırma Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi’ne haber verildi.

Olay yerine giden ekipler, yaralı hayvana ilk müdahaleyi gerçekleştirerek tedavi altına aldılar. Geçici Bakımevi’ne götürülen köpeğe yapılan muayene sonucunda sağ arka ayağında felç, kalçasında kırıklar ve iç kanamasının olduğu saptandı. Yaralı köpek yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamadı. Ü.A isimli şahsa ise 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununa Muhalefetten adli işlem başlatıldığı ve 7.216? idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Yaşanan olay güvenlik kameralarına yansırken, olay kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Taksi sürücüsünün en ağır cezayı almasını isteyen vatandaşlar, karakolu şikayet yağmuruna tuttu.

Kaynak: İHA