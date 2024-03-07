Alikahya Spor Tesisleri için vatandaşın isteği var

Tesisin ihalesini alan firmanın inşaatı yarıda bıraktığını belirten vatandaşlar yaklaşık 45 gündür tesise çivi dahi çakılmadığını belirtti. Tesisin yapılan kısımlarının ise çevredeki insanlar tarafından söküldüğünü ifade eden vatandaşlar, “ Büyükşehir Belediyesi bu bölgenin ihtiyacı olan bir tesis için çalışma yaptı ve başlattı. Herkes sabırsızlıkla beklerken müteahhit işi bıraktı. Elbette yeniden ihaleye çıkılacak ve belli bir zaman alıyor. Ama şu anda tesisin yapılan kısımlarına çocuklar ve kendini bilmez kişiler tarafından sökülüyor. Belediyenin ihale yapılana kadar bu alanın çevresini kapatmasını ve yapılan işlerin sökülmemesini istiyoruz. Bu konuda Büyükşehir Belediyesi’nin gerekli çalışmaları yapacağına inanıyoruz” dedi.