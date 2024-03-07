İlk İşyerim Projesi ne oldu?

Gebze’den gazetemizi arayan vatandaşlar, “Başiskele’de yapılacağı söylenen İlk İşyerim Projesi için başvuru yaptık. Ancak üzerinden iki sene geçti ne bir gelişme var ne de bir bilgilendirme yapan. Bu iş yeri için başvuruda bulunduk ve bunun üzerine planlarımızı kurduk. Ama şimdi işyeri olacak mı olmayacak mı bilgimiz yok. Bu konuda TOKİ ve Kocaeli’deki yetkililerin bir açıklama yapmasını bekliyoruz” dedi.