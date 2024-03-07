İlk İşyerim Projesi ne oldu?

Gebze’den gazetemizi arayan vatandaşlar, “Başiskele’de yapılacağı söylenen İlk İşyerim Projesi için başvuru yaptık. Ancak üzerinden iki sene geçti ne bir gelişme var ne de bir bilgilendirme yapan. Bu iş yeri için başvuruda bulunduk ve bunun üzerine planlarımızı kurduk. Ama şimdi işyeri olacak mı olmayacak mı bilgimiz yok. Bu konuda TOKİ ve Kocaeli’deki yetkililerin bir açıklama yapmasını bekliyoruz” dedi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.