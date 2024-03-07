Atılan mesajlardan vatandaş rahatsız

Bu haklı şikayetlere her zaman gazetemizde yer veriyoruz. Örneğin İzmit Belediyesi’nin sokaklardaki çöpleri almaması, sokakları temizlememesi ve yanlış işleri ile ilgili vatandaşların tüm şikayetlerine bu köşeden yer veriyoruz. Ama bu seferki şikayetin yorumunu sizlere bırakıyoruz.

Vatandaşın şikayeti şöyle:

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, her gün defalarca İzmit halkına çeşitli mesajlar göndererek İzmit'te yaşayan on binlerce kişiye rahatsızlık vermektedir. Son olarak bu akşam yapacağı asfalt ihalesi hiç bir ilgisi olmayan vatandaşa mesaj göndermiştir. Sadece algı peşinde koşan Fatma Kaplan’ın bu mesajları ne maksatla gönderdiğinin farkındayız. Bu mesajların tamamının parası belediyeden çıkıyor. Bu kadar çok mesaj atması ayrı bir israftır. Gerçekten rahatsız oluyoruz.