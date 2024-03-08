Cumhur Karakadılar Balaban’a muhtar adayı

Köyden mahalleye dönüştürülen Balaban’a hizmet etmek için aday olan Karakadılar, “Köy için, köylü için, Balaban için kaldığımız yerden hizmete devam edeceğiz. Bunun için tüm Balaban halkından destek bekliyorum” dedi.
CUMHUR KARAKADILAR KİMDİR?
Cumhur Karakadılar, 25 Eylül 1966’da Kocaeli'de doğdu. 10 yıl Balaban Köyü muhtarlığı yaptı. 18 senedir de Balaban Otobüsçüler Kooperatif Başkanlığını yürütüyor. 2014 yerel seçimlerinde CHP Kartepe Meclis Üyesi Kontenjan birinci sıra adayı olan Karakadılar, 3 dönem ilçe başkanlığı görevini yürüttü. Cumhur Karakadılar, 2019 yerel seçimlerinde CHP Kocaeli Kartepe Belediye Başkan adayı oldu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.