Meteoroloji’den kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Yağışların bugün Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevrelerinde yer yer kuvvetli olmasının beklendiği belirtildi. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Kuvvetli yağışların öğle saatlerine kadar etkili olması, öğleden sonra ise aralıklarla etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklığının ise en yüksek 10 derece olması tahmin ediliyor.

Kaynak: HABER MERKEZİ