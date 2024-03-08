Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.27'de merkez üssü Muğla'nın Marmaris ilçesinin yaklaşık 41 kilometre açıkları olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.5 olarak duyurdu.
Depremin 36,05 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
DEPREMDE CAN VE MAL KAYBI YAŞANMADI
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, deprem Richter ölçeğine göre Akdeniz'in Muğla Marmaris ilçesi açıklarında, saat 07.27'de yerin 36.05 kilometre derinliğinde meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
SON DEPREMLER
Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.