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08 Mar 2024 - 09:11- Gündem G:

KDV, MTV artmayacak, bütün POS cihazları değişiyor

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi artışlarıyla ilgili iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtirken, net bir dille "KDV, MTV ve gelir vergisi artmayacak. KDV genel oranlarını artırmayacağız. İstisnalar varsa, indirimli olanlar var ise bunu gözden geçireceğimizi zaten söylemiştik." dedi.

KDV, MTV artmayacak, bütün POS cihazları değişiyor mask
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 Kayıt dışı ekonomiye ilişkin önemli kararların yaşama geçirileceğini belirten Şimşek, düşük KDV oranıyla fiş kesilmesinin önlenmesi için yeni POS cihazlarının kullanılacağını ve bu makinaların hazirandan itibaren çalışacağını söyledi. Şimşek, kira geliri beyanı için 420 bin konutun ziyaret edildiğini de söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi artışlarıyla ilgili iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

KDV, MTV ve gelir vergisinin artmayacağını net bir dille ifade eden Şimşek, düşük KDV oranıyla fiş kesilmesinin önlenmesi için yeni POS cihazlarının kullanılacağını da belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, yaptığı açıklamalarda şu mesajları verdi:

"- Harcamaları gözden geçireceğiz. Daha üretken, verimli alanlara yönelteceğiz. Kayıt dışılık ile mücadele edeceğiz. Çok ciddi düzenlemeler çalışıyoruz. Nokta atışı olacak.

- Kayıt dışı ile mücadele ederek, bütçe açığını daha kalıcı bir şekilde kontrol altına alacağız. Kayıt dışılık hak yemek demektir.

YENİ POS CİHAZLARI GELİYOR

- Seçim öncesinde kasıtlı üretilen spekülasyonlar var. Hazirandan itibaren itibaren yeni bir nesil pos makinesi konulacak. Herhangi bir şehrin, çok işlek bir restoranı örneğin. Gün boyu ekmek, su gibi KDV yüzde 1 fiş kesilmiş. Bize haber verecek bu makine ile.

- Niyetimiz tüm kira sözleşmelerini bundan sonra e-devlet üzerinden yaptırmak. Son 2 ayda 420 binden fazla kapı çaldık. Elimizdeki bilgilerle, fiili durumu karşılaştırdık. Bu ay sonunda kira beyannamesi verilmesi lazım.

- Maalesef seçim öncesinde bazı çevrelerin özellikle seçim sonrası için belirsizlik, güvensizlik yaratma çabası var. Öyle bir hala aldı ki çok abartılı ifadeler. Bizim seçim sonrasına ilişkin orta vaadeli programda ön görmediğimiz bir şey yapmayacağız.

- Vergi ile ilgili tutumuz net. Kurumlar vergisini artırmayacağız. Gelir vergisini artırmayacağız. KDV genel oranları artırmayacağız. İstistanalar varsa, indirimli olanlar var ise bunu gözden geçireceğimizi zaten söylemiştik. Motorlu Taşıtlara ilave bir oran gündemimizde değil."

Kaynak: NTV

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08 Mar 2024 - 09:11 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
01

Siz.biz - Sayın bakan konuşulanlar icraatta aynı değil düzgün doğru konuşma algısı yapıyorsunuz saygılar

Yanıtla . 1Beğen . 1Beğenme 08 Mart 09:20

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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