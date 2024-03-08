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İşte gram altındaki yükselişin nedeni

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Altın ve dolar fiyatlarında yaşanan değişiklik vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki altındaki yükselişin nedeni ne? İşte detaylar...

İşte gram altındaki yükselişin nedeni mask
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Altın fiyatları tarihi zirvesini yeniledi. Peki altındaki yükselişin nedeni ne? İşte detaylar... Ekonomist Hikmet Baydar konuyla ilgili merak edilenleri Milliyet’e anlattı. Baydar konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

‘GRAM ALTINDA YÜKSELİŞİN İKİ NEDENİ VAR

“Gram altındaki yükselişin iki nedeni var. Birisi ons altının yükselmesidir. Ons altının yükselmesi daha çok ABD’deki haberlere bağlı. Son verilerle beraber ‘ faiz indirimleri haziran ayında olabilir mi? yönünde beklentiler oluşmaya başlamıştı. Faiz indirimlerinin erkene çekilebileceği havası ons altın fiyatını yukarı doğru itti.

İçeride de gram altını etkileyen diğer bir sebep de dolar kurundaki yukarı yönlü hareketler. Bu hareketle beraber gram altın 2200 TL seviyelerini aştı. Ana sebep dolar/TL’nin yükselmesi ve ons altının zirveye çıkmasıdır. Bu nedenle gram altında sert yükseliş gerçekleşti.

2250 TL SEVİYESİ NE ZAMAN TEST EDİLİR?

Yurt dışında her haber ons altını yukarı taşıyor. İçeride vadeli işlemler ve opsiyon borsasında özellikle şubat vadeli dolar kontratlarında yüzde 10’luk oynama oldu. Gram altının da bunu dikkate aldığımızda 2250 TL’yi denemesi an meselesidir. O yüzden kısa vadede bu seviyeyi görebilir diye düşünüyorum.

BORSA 9 BİN PUANIN ALTINA SARKTI, DÜZELTME HAREKETİNİN NEDENİ NEYDİ?

Borsa İstanbul’da orta vadeli aşağı sinyaller çalışıyor. 8900 puan seviyelerine inmesi pek iyi olmadı. Seçim öncesinde pozisyon ayarlamalarının etkisinin büyük olacağını düşünüyoruz. Büyüme beklentileri öngörülenden iyi olsa da sanayi büyümesi yıllık bazda sadece binde 8, tarımda da binde 2’lik daralma söz konusu. Bankacılık, sigorta ve finans sektörü gibi sektörler ve teknolojide seçicilik olacaktır. Sanayide ise büyümede olumsuz beklenti nedeniyle aşağı yönlü hareketler olabilir. Ancak seçim öncesindeki satışların seçim sonrasında alım olarak piyasaya dönme ihtimali çok yüksektir.

BORSA 10 BİN PUANI GÖRÜR MÜ?

Dolar bazında borsa gerçekten çok ucuz. Önümüzdeki süreç içerisinde dolar/TL’nin yukarı gitmesi borsayı dolar bazında daha aşağı itiyor. Borsanın TL bazlı düşmesi ve doların da yükselmesiyle dolar bazında borsanın düştüğünü görüyoruz. Seçimlerden sonra borsaya gelecek olan alımlarla 10 bin puan seviyesi artacaktır diye düşünüyorum.”

# HER, VAR, İstanbul, seçim, ABD, faiz

08 Mar 2024 - 09:13 Kocaeli- Ekonomi --- Okunma

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