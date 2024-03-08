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Zehir tacirlerine 'Mahzen-6' operasyonu: 15 gözaltı

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Yalova'da eş zamanlı düzenlenen 'Mahzen-6' operasyonlarında bir organize suç örgütü çökertildi. Operasyon kapsamında organize suç örgütü elebaşının da aralarında olduğu 15 şüpheli yakalandı.

Zehir tacirlerine 'Mahzen-6' operasyonu: 15 gözaltı mask
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyona ilişkin detayları sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Yapılan takip sonucu, organize suç örgütü üyelerinin Armutlu merkezli uyuşturucu dağıtımını yaygınlaştırarak, turizm sezonunda temin ettikleri uyuşturucuları satmayı hedefledikleri tespit edildi.

Operasyonlar sonucu organize suç örgütü elebaşının da aralarında olduğu 15 şüpheli yakalandı.

Operasyonlar sonrası ele geçirilen ruhsatsız tabancalara, pompalı tüfeklere, çok miktarda uyuşturucu madde ile çok sayıda fişek ve dolu kartuşa el konuldu.

Bakan Yerlikaya, "Organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine, halkımızın huzurunu bozanlara hayatı dar edeceğiz" dedi.

Kaynak: CNN TÜRK

# sosyal

08 Mar 2024 - 09:19 Kocaeli- Asayiş --- Okunma

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