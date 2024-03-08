Düşük faizli kredi kampanyasında detaylar netleşiyor! Aylık taksit tutarı belli oldu

‘ENERJİ KİMLİK SEVİYESİNE GÖRE FAİZ İNDİRİMİ OLACAK’

Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı konuyla ilgili detayları milliyet.com.tr’ye anlattı. Özelmacıklı konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Kentsel dönüşüm kapsamında bazı iller için yeni bir proje daha açıklandı. İklim ve afetlere dayanıklı şehirler projesi için pilot il İzmir olarak belirlendi. Bu kapsamın Manisa, Tekirdağ, İstanbul ve Kahramanmaraş için de genişletilmesi planlanıyor.

Aslında kentsel dönüşüm için İzmir pilot olmak üzere 180 ay vadede 0.69 faizle bir kredi desteği verileceği açıklanmış oldu. Bu kredilerde üst limit 2.5 milyon TL’ye kadar olacak ve binanın enerji kimlik seviyesine göre bazı faiz indiriminden faydalanılabilecek.

‘330 MİLYON EURO KAYNAK AKTARILACAK’

Burada iklim dostu ve afetlere dayanıklı konut ve iş yeri için uygun bir maliyet finansmanı imkanı sunulması planlanıyor. Bu noktada İzmir’in seçilmesinin de nedeni özellikle İzmir’in deprem riski taşıyan önemli noktalardan biri olması diyebiliriz. Dünya Bankası’ndan alınan 330 milyon euro tutarındaki proje çerçevesinde kaynak aktarılmış olacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Henüz başvuru şartları çok net olmasa da kentsel dönüşüm kapsamında başka konutu olmayan orta ve düşük gelirli vatandaşlara bu kredilerin verilmesi planlanıyor. Ayrıca şehit ve gazi yakınlarına, emeklilere ve engellilere de yıllık bazda 0.25 oranında faiz indirimi sağlanacağı belirtildi.

ENERJİ SINIFINDA DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR

Binanın enerji kimlik seviyesine göre de farklı indirimler söz konusu olabilecek. A sınıfı enerji kimlik belgesi bulunan binalar için yıllık yüzde 0.50 oranında, B sınıfı enerji kimlik belgesi olan binalar için de yıllık yüzde 0.25 oranında faiz indirimi uygulanacak.

‘DESTEK ÖNEMLİ FAYDA SAĞLAYACAK’

Bakanlığımızın verilerine göre aslında İzmir’de de 36 bin binanın acilen dönüştürülmesi ve bu 36 bin binada 180 bin bağımsız birimin olduğu bilgisi geçildi. Bu çerçevede aslında İzmir başta olmak üzere bu illerin kentsel dönüşümüne destek önemli bir fayda sağlayacaktır. Kredilerin bu kapsamda veriliyor olması sürecin ve ödemelerin kolaylıkla yapılabileceğini bizlere gösteriyor.

1 MİLYON, 1.5 MİLYON, 2 MİLYON VE ÜST SINIR OLAN 2.5 MİLYON TL’LİK KREDİ İÇİN AYLIK ÖDEME NE KADAR TUTUYOR?

Bu kredi çok düşük bir faiz oranına sahip ve uzun vade oranına sahip. Kredinin 1 milyon TL’den çekildiğini varsaydığımızda yüzde 0.69 faiz oranı ve 180 ay vadede aylık sadece 9718 TL bir geri ödemeye tekabül eder.

Eğer bu rakam 1.5 milyon TL seviyesine çıkarsa aynı faiz ve vadelerde ödemeler 14 bin 578 TL seviyesine gelir. Eğer rakam 2 milyona çıkarsa 19 bin 437 TL seviyesine gelir ki bu seviyeler özellikle dar ve orta gelirli vatandaşlar için nispeten binalarını yenilemek isteyenler açısından önemli bir destek kalemi oluşturacaktır.

Meblağda üst sınır olan 2.5 milyon TL’ye çıktığında aylık 0.69 faiz oranı ve 180 ay vadede 24 bin 297 TL’lik bir geri ödeme söz konusu olacaktır. Burada kredilerle alakalı ödemelerin yükleniciye yapılmasıyla ilgili düzenleme de önümüzdeki günlerde açıklanabilir.”

Kaynak: Milliyet