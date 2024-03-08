Kartepe'de camiler Ramazan'a hazır

Kartepe’deki camiler, Ramazan-ı Şerif Ayı öncesinde detaylı temizlikten geçiyor. Kartepe Belediyesi’ne bağlı ekipler, ilçe genelinde temizlik uygulamasında cami, mescit ve kuran kurslarının içindeki halıları yerinde yıkayıp temizliyor.

ÇEVRE TEMİZLİĞİ DE YAPILIYOR

Çalışmalar sonrasında gülsuyu serpilen cami zeminleri, Ramazan-ı Şerif ayı öncesinde güzel kokular ile cemaatine hazırlanıyor. Ekipler, ibadethanelerdeki temizlik çalışmalarının yanı sıra avlu ve çevre temizlikleri ile tuvaletlerin bakımını da yapıyor.

KOCAMAN’A TEŞEKKÜR

Cami dernek yönetimi ve cemaatleri camilerde titizlikle yapılan temizliğe teşekkür ederken, “Başkanımızdan Allah razı olsun, hem yıllık genel temizliklerimizde hem de Ramazan-ı Şerif Ayı, bayramlar gibi özel ve kutsal günlerimizde ibadethanelerimiz itinayla temizleniyor. Her anlamda desteklerini esirgemeyen Başkanımıza ve emekçi kardeşlerimize teşekkür ederiz” dediler.