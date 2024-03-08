Alikahya Fatih Mahallesi kültür tesisi şekillendi

Vatandaşların sosyal ihtiyaçlarına yönelik projeler üretmeye devam eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Alikahya Fatih Mahallesi’nde çok amaçlı olarak kullanılabilecek kültürel hizmet tesisinde sona yaklaştı.

KABA İMALATI TAMAMLANDI

Fatih Mahallesi’nde yapımı devan eden kültürel hizmet tesisinin kaba imalatı tamamlandı. Yapı içerisinde şap atıldı. Seramikler döşeniyor. Yapının çevre perde duvar imalatları tamamlandı. Kültürel hizmet tesisinin yapı ince işleri tamamlandığında çevre düzenlemesine geçilecek.

İHTİYAÇLARA CEVAP VERECEK

Konferans, kongre ve benzeri organizasyonların gerçekleştirilmesine imkan sağlayacak hizmet tesisi 2.101 m2 alan üzerine yapıldı. Yapı alanı 433 m2 ve çok amaçlı kullanılacak şekilde prefabrik olarak planlandı. Çok amaçlı kullanılabilecek hizmet tesisinde 162,79 m2 eğitim salonu, 50 m2 toplantı salonu, idari odalar, mutfak, bay-bayan mescit ile bay-bayan ve engelli tuvaleti yer alacak. Tesis etrafında 14 araçlık otopark da yapılacak.

Kaynak: Bülten