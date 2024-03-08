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Kocaeli'nin 7 ilçesi elektriksiz kalacak

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SEDAŞ’ın planlı onarım ve bakım çalışmaları kapsamında Kocaeli’de 8 Mart 2024 Cuma günü 7 ilçede elektrikler kesilecek.

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SEDAŞ planlı onarım çalışmaları kapsamında 8 Mart 2024 Cuma günü Kocaeli’nin Kandıra, Karamürsel, Kartepe, Başiskele, İzmit, Körfez, Darıca ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu. Kesinti yaşanacak yerler ve saatleri ise şu şekilde:

57138KOCAELİKANDIRAAKDURAKKANDIRA-KEFKEN YOLU CD.08.03.202409:0015:30
57578KOCAELİKARAMÜRSELDEREKÖY, KAYACIK235. CD., 4. SK., 5., AMİRAL CD., AYDIN DEMIR, KAZIM AYVAZ SK., MÜZAHIR SILLE, MÜZAHİR SİLLE SK., NASUH AKAR SK., YASAR DOGU, YAŞAR DOĞU CD.08.03.202415:3017:30
57580KOCAELİKARAMÜRSELDEREKÖY21. SK., ABDULLAH SULTAN, ABDULLAH SULTAN CD., AKTAŞ SK., ALTINOLUK SK., ATALAY SK., BAMBU SK., BEKİR ÇOBAN SK., DEDE BAYIR SK., DERE YOL SK., EVLİYA ÇELEBİ CD., İZCİ SK., KARŞI BAĞLAN SK., LÜTFİ TAŞÇI SK., MEVLÜT DEMİR SK., ŞEHİTLER CD., TEKKE SK., TOY SK., ÜNAL SK., YILDIRIM CD., YÜKSEL SK.08.03.202410:0015:00
57604KOCAELİKARTEPEARSLANBEY, FATIH, FATİH, OVACIK, RAHMIYE, RAHMİYEBALLICA SK., BAŞAKÇI SK., BEŞİK SK., BEYLERBEYİ SK., BILDIRCIN, BILDIRCIN SK., BİHTER SK., BORA, BURÇ, CEM SULTAN SK., ÇAMLI, ÇAMLI SK., ÇELTİKDÜZÜ SK., ÇIRACI SK., ÇUHANE. CD., DİBEKTAŞI SK., ELDIVAN, ENERJİ SK., ENGİNAR SK., GÖKSU SK., GÖRKEM SK., GÖZPINAR SK., GÜLLÜ SK., GÜRBÜZ SK., GÜRCAN SK., GÜVERCİN SK., HAMAMLI, HAMAMLI SK., HANIMAĞA CD., HİPODROM CD., İSKENDER SK., KARANLAR, KARANLAR SK., KARTALKAYA, KESER CD., KIRLANGIÇ, KORAY, KUMLUCA SK., KURTBEY, KURTBEY SK., LAÇİN SK., LEYLEK, MINE, MUHABBET SK., NAZIM DEMİRCİ CD., NAZIM DEMİRCİ. CD., ÖZBILEN, ÖZVEREN SK., PLATIN, PLATİN SK., PUMA SK., RAHMİ SK., SAKIN, SAKİN SK., SOGUKPINAR, SOĞUKPINAR SK., TABİAT SK., TURNA, UYGAR, YEŞİLYURT SK., YURDUM SK., ZERDA SK.08.03.202409:0017:00
57642KOCAELİBAŞİSKELEYUVACIK YAKACIKHAMZADAG, HAMZADAG SK., HAMZADAĞ SK.08.03.202409:0017:00
57664KOCAELİİZMİTYAHYAKAPTANHOCA AHMET YESEVİ CD., KIRÇİÇEĞİ SK.08.03.202409:0016:00
57665KOCAELİİZMİTGÜNDOGDU, GÜNDOĞDU, TEPEKÖYALTINTEPE SK., ARDIÇLI SK., ASMALAR SK., BARUTÇU SK., BEDİR SK., BEYAZ İNCİ SK., BOGAZOVA, BOĞAZOVA CD., BUCAK, BUCAK SK., ÇAĞLAYAN SK., ÇELEBİ SK., DOST SK., ECRİN SK., EDA SK., EGEMENLİK CD., EKIM, EKİM SK., ENSARİ SK., GÖZLEM, GÖZLEM SK., GURBET, GURBET SK., GÜLNİHAL SK., İKİZDERE CD., KARAKUZU, KARAKUZU SK., KASIM, KASIM SK., MEKTEP SK., MURADIYE, MURADİYE CD., ÖZ DICLE, ÖZ DİCLE SK., ÖZ HILAL, ÖZ HİLAL SK., ÖZBEK SK., POLEN, POLEN SK., SARI KANARYA SK., SENYUVA, TEMMUZ SK., TEPEKÖY CD., ÜMIT, YADIGAR, YAĞIZDERE CD., YESILBAHÇE, YEŞİLBAHÇE CD., ZÜMRA SK.08.03.202409:0013:00
57667KOCAELİKÖRFEZKIŞLADÜZÜ, ŞİRİNYALIBAĞDATLI CD., İZMİT- İSTANBUL OTOBAN CD., SAHİL YOLU CD., YAMANLAR SK.08.03.202413:0017:00
57668KOCAELİKÖRFEZKİRAZLIYALI, SIRINYALI, ŞİRİNYALIBAGDATLI, D-100 KARAYOLU CD., GÜNDÜZ CD., ŞEHİT KUBİLAY CD.08.03.202410:0017:00
57687KOCAELİKANDIRAFERİZLİFERIZLI MERKEZ MEVKII, FERİZLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER08.03.202409:0017:00
57704KOCAELİBAŞİSKELEALTINKENT, AYDINKENT, BARBAROS, DÖNGEL, YEŞİLKENT, YUVACIK YAKACIK29 EKİM CD., ABDÜLHAMIT, ABDÜLHAMİT CD, ABIDE, ABİDE SK., ALTINTEPE, ANDAÇ, ANDAÇ SK., ARGÜN, ARGÜN SK., ARKA SK., ASU SK., AZİZ SK., BAHADIR SK., BATIN, BATIN SK., BUSE SK., CEREN SK., ÇAKAR SK., ÇAKIRLAR, ÇAKIRLAR SK., ÇELENK SK., ÇEVIK, ÇISIL, ÇİMEN SK., ÇİSEM SK., ÇİSİL SK., ÇUHA ÇİÇEĞİ SK., DAMAT SK., DEMIRKAPI, DERE PAZARI, DERE PAZARI SK., DUYGULU, DUYGULU SK., DÜZEN SK., DÜZLEM, DÜZLEM SK., EFSUN SK., EGE SK., ELFIDA, ELFİDA SK., ELMAS HANIM SK., EMİN SK., EMNİYET SK., ENDER SK., ERENGÜL SK., ERKIN, ESINTI, ESINTI SK., ESİNTİ SK., ESKİ KALE SK., EVİN SK., FEVZİ ÇAKMAK CD., GANI, GANİ SK., GELİN SK., GÖKTÜRK, GÜLDEN SK., GÜLSEREN, GÜLSEREN SK., GÜNEBAKAN, GÜNEBAKAN SK., HACI MECIT, HAMİDİYE SK., HANZADE SK., HOYLAN SK., IBNI SINA, IŞIK SK., İBNİ SİNA CD., İHLAS SK., KADİFE ÇİÇEĞİ SK., KAHRAMANLAR, KAHRAMANLAR CD., KANAAT SK., KANAT SK., KANDİL ÇİÇEĞİ SK., KARAKOYUN SK., KARAL, KARAL SK., KARAMAN SK., KARTALKAYA CD., KASIMPATI SK., KAYGAS SK., KAYNAR SK., KAZIM KARABEKIR, KAZIM KARABEKİR CD., KERVAN SK., KIVANÇ, KIVANÇ SK., KOCATEPE, KOCATEPE CD., LEMİDE SK., MEKİN SK., MELIS, MELİN SK., MERTCAN SK., MERYEM SK., MILLET, MİLLET CD., MÜMIN, NECİP FAZIL CD., NERMİN SK., NEZİR SK., ONURHAN, ONURHAN CD., ÖZKARAMAN SK., ÖZLÜ SK., PERİ SK., POYRAZ SK., RAHMET SK., RAUF SK., SAFAK, SAGLAM, SAĞDIÇ SK., SAHARA SK., SARI MUSTAFA SK., SARI SK., SEMİ SK., SERPİL SK., SEYRAN, SİVRİ SK., SÜLEYMAN ÇELEBİ CD., TANTAOĞLU CD., ULAŞ SK., ULU ÖNDER, ULU ÖNDER CD., VARIS, YAMAN SK., YARBAY MUSTAFA CD., YAVUZER SK., YENİ CUMA SK., YEŞİLKIR SK., YUVA, YUVA SK., ZAHİR SK., ZEKİ SK.08.03.202409:0017:00
57708KOCAELİDARICANENEHATUN, OSMANGAZİCENGIZHAN, CENGİZHAN SK., CIVAN, CİVAN SK., CÜRETKAR, CÜRETKAR SK., HACI ARİF BEY SK., MEHTER, MEHTER SK., MELİH SK., MİRAY SK., OĞUZHAN SK., TEFSİR SK., TURGUT REİS CD.08.03.202413:0017:00
57709KOCAELİDARICASIRASÖĞÜTLER1642. SK., 1642/1. SK., 1642/3. SK., 1644. SK., 1646. SK., AYDINLAR CD., MUHSİN YAZICIOĞLU CD.08.03.202409:0012:00
57723KOCAELİDARICAKAZIMKARABEKIR, KAZIMKARABEKİRBURCU SK., DARI, DARI SK., EVLIYA ÇELEBI, EVLİYA ÇELEBİ SK., KANARYA SK., MEVLANA, MEVLANA CD., NANELİ SK., NERGIS, NERGIS SK., NERGİS SK., UMUT08.03.202409:0016:00

Kaynak: Haber Merkezi

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08 Mar 2024 - 09:50 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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