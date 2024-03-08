Üst geçidi kullanmayan 2 kişiye motosiklet çarptı

Kaza, gece saatlerinde İzmit Serdar Mahallesi'nde meydana geldi. D-100 kara yolundaki üst geçidi kullanmayarak yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kişiye, İ.A. idaresindeki 41 ARH 171 plakalı motosiklet çarptı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü İ.A., yayalar M.E.Ö. (17) ile ismi öğrenilemeyen kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Yaralılardan 17 yaşındaki M.E.Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Motorculara Bol Ceza - Motorcular kurallara uymuyor. Bu olay için söylemiyorum. Ama artık motorculara yetkililerin bol bol ceza kesmesi gerekiyor. Motoru bağlanmış motorina el konmuş motorcu yok .. neden? En az yüzde 20 motorun her gün bağlandığı bir trafik herkesi rahatlatacak ölümler azalacaktir.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.