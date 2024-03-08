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08 Mar 2024 - 10:12- Asayiş G:

Üst geçidi kullanmayan 2 kişiye motosiklet çarptı

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İzmit'te yaklaşık 30 metre uzaklıktaki üst geçidi kullanmayıp yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kişiye motosiklet çarptı. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Üst geçidi kullanmayan 2 kişiye motosiklet çarptı
Üst geçidi kullanmayan 2 kişiye motosiklet çarptı
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Kaza, gece saatlerinde İzmit Serdar Mahallesi'nde meydana geldi. D-100 kara yolundaki üst geçidi kullanmayarak yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kişiye, İ.A. idaresindeki 41 ARH 171 plakalı motosiklet çarptı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Üst geçidi kullanmayan 2 kişiye motosiklet çarptı

Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü İ.A., yayalar M.E.Ö. (17) ile ismi öğrenilemeyen kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Üst geçidi kullanmayan 2 kişiye motosiklet çarptı

Yaralılardan 17 yaşındaki M.E.Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

# polis, yeni, İzmit

08 Mar 2024 - 10:12 - Asayiş --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Motorculara Bol Ceza - Motorcular kurallara uymuyor. Bu olay için söylemiyorum. Ama artık motorculara yetkililerin bol bol ceza kesmesi gerekiyor. Motoru bağlanmış motorina el konmuş motorcu yok .. neden? En az yüzde 20 motorun her gün bağlandığı bir trafik herkesi rahatlatacak ölümler azalacaktir.

Yanıtla . 0Beğen . 1Beğenme 08 Mart 10:31

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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