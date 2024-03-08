Üst geçidi kullanmayan 2 kişiye motosiklet çarptı

Motorculara Bol Ceza - Motorcular kurallara uymuyor. Bu olay için söylemiyorum. Ama artık motorculara yetkililerin bol bol ceza kesmesi gerekiyor. Motoru bağlanmış motorina el konmuş motorcu yok .. neden? En az yüzde 20 motorun her gün bağlandığı bir trafik herkesi rahatlatacak ölümler azalacaktir.