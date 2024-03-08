Kartepe'de davulcular Ramazan Ayı'na hazır

Ramazan-ı Şerif Ayı öncesinde Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından görev yapacak olan davulcular verilen eğitimsonrasında belirlenerek, görev kartlarına kavuştu.
EĞİTİM VERİLDİ
Sahur vaktinin habercisi olan davulcular titiz bir eğitimden sonra kartlarını aldılar. Eğitimde Zabıta Müdürlüğü tarafından belirlenen güzergahlar, saatler ve iletişim konularında davulculara bilgiler verildi.
HAYIRLI VE BEREKETLİ OLSUN
Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürü Ali Özbayraklı “İlçemiz genelinde muhtarlarımızla yapılan istişareler neticesinde belirlediğimiz davulcularımızın eğitimleri tamamlandıktan sonra görev kartlarını teslim ettik. Ramazan ayımız hayırlı ve bereketli olsun inşallah” açıklamasında bulundu.
Kaynak: BÜLTEN
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.