Kartepe'de davulcular Ramazan Ayı'na hazır

Ramazan-ı Şerif Ayı öncesinde Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından görev yapacak olan davulcular verilen eğitimsonrasında belirlenerek, görev kartlarına kavuştu.

EĞİTİM VERİLDİ

Sahur vaktinin habercisi olan davulcular titiz bir eğitimden sonra kartlarını aldılar. Eğitimde Zabıta Müdürlüğü tarafından belirlenen güzergahlar, saatler ve iletişim konularında davulculara bilgiler verildi.

HAYIRLI VE BEREKETLİ OLSUN

Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürü Ali Özbayraklı “İlçemiz genelinde muhtarlarımızla yapılan istişareler neticesinde belirlediğimiz davulcularımızın eğitimleri tamamlandıktan sonra görev kartlarını teslim ettik. Ramazan ayımız hayırlı ve bereketli olsun inşallah” açıklamasında bulundu.

Kaynak: BÜLTEN