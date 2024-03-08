İbrahim Şirin beyannamesini yarın açıklıyor

AK Parti 31 Mart Yerel seçimleri için çalışmalarını tüm hızıyla devam ederken, ilçe ilçe de seçim beyannameleri kamuoyuyla paylaşıyor. 9 ilçede beyannameler kamuoyu ile paylaşılırken, Kandıra, Derince ve İzmit’te bu hafta tamamlanacak.
DERİNCE SPOR SALONU’NDA
Cumhur İttifakı’nın Derince Belediye Başkan Adayı İbrahim Şirin de beyannamesini 9 Mart Cumartesi günü saat 19.30’da kamuoyu ile paylaşacak. Katılımın yoğun olması beklenen açıklama saat 19.30’da başlayacak.
Kaynak: BÜLTEN
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.