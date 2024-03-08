İbrahim Şirin beyannamesini yarın açıklıyor

AK Parti 31 Mart Yerel seçimleri için çalışmalarını tüm hızıyla devam ederken, ilçe ilçe de seçim beyannameleri kamuoyuyla paylaşıyor. 9 ilçede beyannameler kamuoyu ile paylaşılırken, Kandıra, Derince ve İzmit’te bu hafta tamamlanacak.

DERİNCE SPOR SALONU’NDA

Cumhur İttifakı’nın Derince Belediye Başkan Adayı İbrahim Şirin de beyannamesini 9 Mart Cumartesi günü saat 19.30’da kamuoyu ile paylaşacak. Katılımın yoğun olması beklenen açıklama saat 19.30’da başlayacak.

Kaynak: BÜLTEN