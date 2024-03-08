İki operatörden internet hamlesi

35 KİŞİYİ KARŞILAYACAK
Açıldığı günden bu yana birçok sorunla gündeme gelen Kocaeli Stadyumu için çalışmalar devam ediyor. Stadın sorunlarından birisi olan şebeke problemiyle ilgili iki operatör daha hamle yaptı. Türk Telekom’un ardından Vodafone ve Turkcell operatörleri de yaklaşık 35 bin kişinin internet erişimini karşılayacak güçlendirmeyi yaptı.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.