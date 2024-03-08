İki operatörden internet hamlesi

35 KİŞİYİ KARŞILAYACAK

Açıldığı günden bu yana birçok sorunla gündeme gelen Kocaeli Stadyumu için çalışmalar devam ediyor. Stadın sorunlarından birisi olan şebeke problemiyle ilgili iki operatör daha hamle yaptı. Türk Telekom’un ardından Vodafone ve Turkcell operatörleri de yaklaşık 35 bin kişinin internet erişimini karşılayacak güçlendirmeyi yaptı.