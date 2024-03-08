Yeni meydan ve otopark için çalışmalar sürüyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Başiskele Yeşilyurt Mahallesi’nde Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi önündeki bölgeye meydan ve otopark inşa ediyor. Meydan ile otopark toplam 8 bin 970 metrekare alanda yapılıyor. Toplam 141 araç kapasiteli otoparkta 18 araçlık engelli otoparkı olacak. Meydanda ise kaykay pisti, çocuk oyun grupları, oturma alanları ve spor alanları yer alacak. Projede 6 bin 450 metrekare alan ise yeşil alan olarak plandı.
MEYDAN NEREDEYSE TAMAM SIRA OTOPARKTA
14 milyon 337 bin TL’ye bedelindeki projede meydan bölümündeki kaba çalışmalar büyük oranda tamamlandı. Meydanın zemini tamamıyla ortaya çıkarken yeşil alanların da bölümleri oluşturuldu. Ağaçların ekildiği meydana önümüzdeki süreçte donatılar gelecek. Projenin otopark bölümünde ise iş makineleri çalışmalarını sürdürüyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.