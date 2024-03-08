Tutuş, Belsa’da kadın personeli çiçek vererek kutladı

Cumhur İttifakı İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş eşi Hanife Tutuş ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle İzmit Belediyesi’ne yaptığı ziyarette tüm katları gezerek kadın personel ile selamlaştı.

TEŞEKKÜR ETTİLER

Başkan Adayı Muharrem Tutuş ve eşi Hanife Tutuş, hizmet binası içerisindeki kadın personellerin 8 Mart Kadınlar gününü kutlayarak çiçek verdi. Kadın personellerde nezaketinden dolayı Muharrem Tutuş ve eşi Hanife Tutuş’a teşekkür etti.

Kaynak: Bülten