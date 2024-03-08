Tutuş, Belsa’da kadın personeli çiçek vererek kutladı

Cumhur İttifakı İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş eşi Hanife Tutuş ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle İzmit Belediyesi’ne yaptığı ziyarette tüm katları gezerek kadın personel ile selamlaştı.
TEŞEKKÜR ETTİLER
Başkan Adayı Muharrem Tutuş ve eşi Hanife Tutuş, hizmet binası içerisindeki kadın personellerin 8 Mart Kadınlar gününü kutlayarak çiçek verdi. Kadın personellerde nezaketinden dolayı Muharrem Tutuş ve eşi Hanife Tutuş’a teşekkür etti.
Kaynak: Bülten
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.