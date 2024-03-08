Sabah başlayan programlar, gece yarısı bitiyor: Büyükakın sürekli sahada

HER GÜN EN AZ 3 İLÇEDE

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde sahadaki performansı ile dikkat çekiyor. Gece-gündüz demeden AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi’nin hazırladığı programlara İl Başkanı Dr.Şahin Talus ile birlikte katılan Başkan Büyükakın, bazen günde 3 ilçe birden ziyaret ediyor.

ÇAYIROVA’DAN KANDIRA’YA

Önceki gün çalışmalarına Çayırova’dan başlayan Tahir Büyükakın, programını Kandıra’da tamamladı. İlçe Seçim Beyanname Toplantılarına da mutlaka katılan Büyükakın, ziyaret ettiği ilçelerde esnafla, vatandaşlarla da bol bol vakit geçiriyor.

“HİZMET UĞRUNDA ÇALIŞIYORUZ”

Öte yandan daima vatandaşın yanında olduklarını ve hizmet ürettiklerini ifade eden belirten Doç.Dr.Tahir Büyükakın, “Hakkın, hukukun, adaletin, kardeşliğin ve barışın tesisi ile yükümlüyüz. Her zaman vatandaşımızın yanında olduk. Amacımız milletimize hizmet etmek. Bu uğurda çalışıyoruz. Dün olduğu gibi bugün ve yarın da vatandaşımızın mutluluğu için durmadan, yorulmadan çalışacağız” dedi.