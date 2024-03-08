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Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
08 Mar 2024 - 11:05- Siyaset G:

Sabah başlayan programlar, gece yarısı bitiyor: Büyükakın sürekli sahada

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Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, günde bazen 3 ilçe birden ziyaret ederek müthiş bir seçim temposu ortaya koyuyor.

Sabah başlayan programlar, gece yarısı bitiyor: Büyükakın sürekli sahada mask
Sabah başlayan programlar, gece yarısı bitiyor: Büyükakın sürekli sahada
Sabah başlayan programlar, gece yarısı bitiyor: Büyükakın sürekli sahada
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HER GÜN EN AZ 3 İLÇEDE

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde sahadaki performansı ile dikkat çekiyor. Gece-gündüz demeden AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi’nin hazırladığı programlara İl Başkanı Dr.Şahin Talus ile birlikte katılan Başkan Büyükakın, bazen günde 3 ilçe birden ziyaret ediyor.

Sabah başlayan programlar, gece yarısı bitiyor: Büyükakın sürekli sahada

ÇAYIROVA’DAN KANDIRA’YA

Önceki gün çalışmalarına Çayırova’dan başlayan Tahir Büyükakın, programını Kandıra’da tamamladı. İlçe Seçim Beyanname Toplantılarına da mutlaka katılan Büyükakın, ziyaret ettiği ilçelerde esnafla, vatandaşlarla da bol bol vakit geçiriyor.

Sabah başlayan programlar, gece yarısı bitiyor: Büyükakın sürekli sahada

“HİZMET UĞRUNDA ÇALIŞIYORUZ”

Öte yandan daima vatandaşın yanında olduklarını ve hizmet ürettiklerini ifade eden  belirten Doç.Dr.Tahir Büyükakın, “Hakkın, hukukun, adaletin, kardeşliğin ve barışın tesisi ile yükümlüyüz. Her zaman vatandaşımızın yanında olduk. Amacımız milletimize hizmet etmek. Bu uğurda çalışıyoruz. Dün olduğu gibi bugün ve yarın da vatandaşımızın mutluluğu için durmadan, yorulmadan çalışacağız” dedi.

Sabah başlayan programlar, gece yarısı bitiyor: Büyükakın sürekli sahada

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08 Mar 2024 - 11:05 Kocaeli- Siyaset --- Okunma

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