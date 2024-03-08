Asgari ücrete ara zam olacak mı? AK Parti'den flaş açıklama

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Haziran sonu temmuz başı itibariyle de emeklilerimiz başta olmak üzere bütün çalışanlarımızla ilgili daha iyileştirici, alım gücünü arttırıcı değerlendirmelerimizi kamuoyuyla paylaşacağız." diyince gözler yeniden bir zam beklentisine çevrildi.
Yılın ilk iki ayının sonunda enflasyon yüzde 11.53'e ulaştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere ekonomi yönetimi, geçen sene yaptığı açıklamada 2024 yılında asgari ücrete tek zam yapılacağını açıklamıştı.
Akbaşoğlu'nun açıklamaları "Asgari ücrete temmuzda zam olacak mı?" sorusunu yeniden gündeme getirdi.
Akbaşoğlu Meclis'teki açıklamalarına şöyle devam etti:
"O tarihten itibaren bu hususları müzakere edeceğiz ve haziran sonu temmuz başı itibariyle de emeklilerimiz başta olmak üzere bütün çalışanlarımızla ilgili daha iyileştirici, alım gücünü arttırıcı değerlendirmelerimizi hep beraber kamuoyuyla paylaşacağız ve buna dair düzenlemelerimizi de inşallah gerçekleştireceğiz."
Şimdi vatandaşlar konuyla ilgili resmi açıklamayı bekliyor.
Kaynak: CNN TÜRK
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.