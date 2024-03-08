Memurların mesai saati değişti

Kocaeli Valiliği, 11 Mart Pazartesi günü itibariyle mesai saatlerinde değişikliğe gidildiğini duyurdu. Kocaeli Valiliği konuyla ilgili olarak şu ifadeleri paylaştı: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 100. Maddesi gereğince, ilimiz kamu kurum ve kuruluşları mesai saatleri 11.03. 2024 tarihinden itibaren düzenlenmiştir. Bazı kamu kurum ve kuruluşları için özel kanun, tüzük ve talimatla tespit edilmiş olan çalışma saatlerinin uygulanmasına ilişkin esaslar saklıdır.
MESAİ SAATLERİ
SABAH
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLEDEN SONRA
08.30/12.30
12.30/13.00
13.00/17.00
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.