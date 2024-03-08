Memurların mesai saati değişti

Kocaeli Valiliği, 11 Mart Pazartesi günü itibariyle mesai saatlerinde değişikliğe gidildiğini duyurdu. Kocaeli Valiliği konuyla ilgili olarak şu ifadeleri paylaştı: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 100. Maddesi gereğince, ilimiz kamu kurum ve kuruluşları mesai saatleri 11.03. 2024 tarihinden itibaren düzenlenmiştir. Bazı kamu kurum ve kuruluşları için özel kanun, tüzük ve talimatla tespit edilmiş olan çalışma saatlerinin uygulanmasına ilişkin esaslar saklıdır.

MESAİ SAATLERİ SABAH ÖĞLE TATİLİ ÖĞLEDEN SONRA 08.30/12.30 12.30/13.00 13.00/17.00

Kaynak: Haber Merkezi