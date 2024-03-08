Çayırova Belediyesi Engelliler Merkezi açılıyor

Çayırova’da engelleri ortadan kaldırmak ve özel bireylerin yaşamlarını kolaylaştırmak adına, göreve geldiği günden bu yana birçok çalışma gerçekleştiren Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, ilçeye özel bir eser daha kazandırıyor. Akse Mahallesi’nde yer alan ve kompleks yapısıyla özel bireylerin birçok ihtiyacına yanıt verecek örnek projedeki çalışmalar tamamlandı ve Çayırovalıların hizmetine açılacak. 9 Mart Cumartesi günü saat 15.00’da gerçekleştirilecek açılışın ardından, Çayırova’daki özel bireylerin hizmetine sunulacak Çayırova Belediyesi Fatma Çelik Engelliler Merkezi’nin açılış programına yoğun bir katılımın olması bekleniyor. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, tüm Çayırovalıları Çayırova Belediyesi Fatma Çelik Engelliler Merkezi’nin açılışına davet etti.

KOMPLEKS BİR TESİS

Çayırova’da yaşayan özel bireylerin gündelik yaşamını kolaylaştıracak ve sosyal hayata katılmasını sağlayacak proje, ilçedeki özel bireyler için her şeyin düşünüldüğü kompleks bir tesis. Merkezde; derslikler, eğitim odaları, etkinlik odaları, sesli kütüphane, engelsiz kafeterya, kültür merkezi, atölyeler ve spor salonu gibi birçok bölüm bulunuyor. Ayrıca merkez içerisinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında merkezin giriş katında özel bireylere yönelik 2. ve 3. kademe özel eğitim okulu da yer alacak.