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Çiftçi: İlçemizin etrafına yeni yol ağı öreceğiz

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Cumhur İttifakı AK Parti Çayırova Belediye Başkan Adayı ve Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi,  Çayırova Ordulular Derneği’nin misafiri oldu. Burada yoğun bir ilgiyle karşılanan Çiftçi, dernek üyelerine ve Çayırovalılara yeni dönem projelerini anlattı ve “İlçemizin etrafına yeni yol ağı öreceğiz” dedi.

Çiftçi: İlçemizin etrafına yeni yol ağı öreceğiz mask
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31 Mart Mahalli ve İdari Seçimleri kapsamında saha çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Cumhur İttifakı AK Parti Çayırova Belediye Başkan Adayı ve Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, ilçedeki hemşehri derneklerini de ziyaret etmeyi sürdürüyor. SKM programları çerçevesinde ziyaretlerine devam eden Çiftçi’nin son durağı Çayırova Ordulular Derneği oldu. Burada dernek başkanı Ramazan Demir, yönetimi ve dernek üyeleri tarafından büyük bir ilgi ve alakayla karşılanan Çiftçi’ye AK Parti Kocaeli İl Başkan Yardımcısı Orhan Keskin, AK Parti Çayırova İlçe Başkanı Erhan Sarıdede, MHP Çayırova İlçe Başkanı İsmail Akkuş, Önceki Dönem Çayırova Belediye Başkanı Ziyaettin Akbaş ve meclis üyesi adayları da eşlik etti. Program, ev sahibi Ramazan Demir’in selamlama konuşmasıyla başlarken, Sarıdede ve Akkuş, Ordululara gösterdikleri ilgi, alaka ve misafirperverlikten dolayı teşekkür etti.

PROJELER BÜYÜK ALKIŞ ALDI

Toplantıda, Bünyamin Çiftçi’nin görev süresi boyunca hayata geçirdiği çalışmaların yer aldığı bir sinevizyon gösterimi yapıldı ve bugüne kadar yapılan çalışmalar büyük alkış aldı. Daha sonra bir konuşma gerçekleştiren Başkan Çiftçi, yapacakları çalışmalardan söz etti ve projeler Ordulular tarafından çok beğenildi. Çiftçi, programda yapacakları yeni alternatif yollardan da bahsetti. Başkan Çiftçi, konu hakkında şunları dile getirdi; “İlçemizde sanayi olduğundan dolayı E5’ten Gebze’den ve İstanbul istikametinden gelen vatandaşlarımız mecburen şehir içi yolları kullanıyor.

YENİ YOL AĞI ÖRECEĞİZ

Bizler ticari hayatımıza katkısı olmayan trafik yükünden kurtulmak ve egzoz emisyon ve ses kirliliğini azaltmak için, ilçemizin muhtelif yerlerinde yeni arterler açacağız. Aşıklar Tepesi’nin orada yapacağımız köprülü kavşağın devamında dere boyunca Fevzi Çakmak Caddesi’ne çıkan, Yapı Kredi Bankacılık Üssü ve Namet’in önüne çıkan çatallı bir yeni yol yapmayı planlıyoruz. Açacağımız alternatif yollarla birlikte ilçemizin etrafına yeni yol ağı öreceğiz.” Program toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

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08 Mar 2024 - 11:27 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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